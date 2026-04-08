İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'le barıştı. İşte aylar sonraki ilk görüşmenin perde arkası
08.04.2026 08:51
NTV - Haber Merkezi
Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Tedavisi süren ünlü isim, küs olduğu çocuklarıyla barıştı.
İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, hayranlarını korkuttu. Dün evinde fenalaşan ve ambulansla hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki ünlü ismin ağır bir virüse yakalandığı öğrenildi. Tatlıses ile ilgili haberi duyan yakınları yanına koşarken; usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili de hastaneden açıklama geldi.
TEDBİR AMAÇLI YOĞUN BAKIMDA
Tatlıses'in enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alındığı ve bilincinin açık, genel durumunun iyi olduğu belirtildi. Ünlü ismin bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlandığını da açıklandı.
Öte yandan İbrahim Tatlıses'in arasının bozuk olduğu kızı Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert hastaneye geldi.
Babasıyla yaşadığı husumet sonrası uzaklaştırma kararına tedbiren kendisine elektronik kelepçe takılan Ahmet Tatlıses ise ünlü isme 3 kilometreden fazla yaklaşamadığı için yakındaki cami avlusunda bekledi.
TÜM ÇOCUKLARIYLA TEK TEK GÖRÜŞTÜ
Tüm bu yaşananlar sonrası yoğun bakımda tedavisi süren İbrahim Tatlıses çocuklarıyla tek tek görüştü. Ünlü isim, Dilan Çıtak’ın ardından küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’i görmek istedi.
Ahmet Tatlıses, ayağındaki elektronik kelepçeye rağmen hastaneye koşarken, sınırı aştığı için polisler geldi. İbrahim Tatlıses ise oğlunun kendi isteğiyle yanına geldiğini ifade etti.
AYLAR SONRAKİ İLK GÖRÜŞMEYİ AHMET TATLISES ANLATTI
Ardından Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses, hastane önünde muhabirlere açıklama yaptı. Babasının durumunun stabil olduğunu ve iyi olduğunu söyleyen Ahmet Tatlıses, "Şu an yoğun bakımda. İyi olacak inşallah" dedi.
Kendisinin sağlık durumuyla ilgili de konuşan Ahmet Tatlıses, "Görünce herhalde bir şeyler oldu. Tansiyon fırladı, burnumuzdan falan kanlar geldi. Hemen müşaade altına aldılar beni. Birkaç saat bekledim. Demek ki böyle oluyormuş.
Görüşme sırasında hıçkıra hıçkıra ağladıklarını açıklayan Tatlıses, "Duygusal anlar, babanız orada yatıyor sonuçta. Bu bütün evlatları için geçerli" dedi.
Ayağında hâlâ elektronik kelepçe olduğunu söyleyen Tatlıses, "Kendisi gelsin demiş zaten, sonra bir şeyler falan da imzaladılar, sorun olmadı. Ama sorun olsa da babamız, atamızdır, bir şekilde gelecektim" ifadelerini kullandı.
İBRAHİM TATLISES VE ÇOCUKLARI ARASINDA NELER OLDU?
İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses'e “Tatlıses” markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle dava açtı ve Manisa'daki 5 evini kendisinden habersiz sattığını iddia etti.
Ahmet Tatlıses ise babası için vasi atanmasını talep etti ancak mahkeme, İbrahim Tatlıses’in akli melekelerinin yerinde olduğuna hükmederek talebi reddetti.
Tüm bunların ardından baba oğul birbirleriyle ilgili sert açıklamalar yapmaya devam ederken, ünlü sanatçı oğluyla ilgili uzaklaştırma kararı aldı. Tedbir amaçlı olarak Ahmet Tatlıses'e elektronik kelepçe takıldı.
Tatlıses, oğlunu mirasından men edeceğini açıklarken, Ahmet Tatlıses de kendisine yönelik tehditler olduğunu öne sürdü.
Dilan Çıtak ile İbrahim Tatlıses arasındaki gerilimde de ünlü sanatçı, kızının kendisine kumanda fırlattığını öne sürdü. Olayın ardından soruşturma başlatıldı ve kamu davası sürüyor.