İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'le barıştı. İşte aylar sonraki ilk görüşmenin perde arkası

Ardından Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses, hastane önünde muhabirlere açıklama yaptı. Babasının durumunun stabil olduğunu ve iyi olduğunu söyleyen Ahmet Tatlıses, "Şu an yoğun bakımda. İyi olacak inşallah" dedi.

Kendisinin sağlık durumuyla ilgili de konuşan Ahmet Tatlıses, "Görünce herhalde bir şeyler oldu. Tansiyon fırladı, burnumuzdan falan kanlar geldi. Hemen müşaade altına aldılar beni. Birkaç saat bekledim. Demek ki böyle oluyormuş.

Görüşme sırasında hıçkıra hıçkıra ağladıklarını açıklayan Tatlıses, "Duygusal anlar, babanız orada yatıyor sonuçta. Bu bütün evlatları için geçerli" dedi.

Ayağında hâlâ elektronik kelepçe olduğunu söyleyen Tatlıses, "Kendisi gelsin demiş zaten, sonra bir şeyler falan da imzaladılar, sorun olmadı. Ama sorun olsa da babamız, atamızdır, bir şekilde gelecektim" ifadelerini kullandı.