İbrahim Tatlıses ile Asena 25 yıl sonra bir arada. İbo Show'a katılma nedenini gözyaşlarıyla anlattı

Programa neden katıldığını da açıklayan Asena, "25 sene öncesini biz hep birlikte yaşadık, güzel anılar biriktirdik. Bu hayat beni büyüttü, olgunlaştırdı ve ben kendi adıma 2026'ya sevgiyle, dostça girmek istedim" dedi.

“Biz 25 yıl önce güzel bir film çevirdik ve bitti” diyen ünlü isim, “Her ne olursa olsun, sevgiyle, saygıyla, dostça devam etti. Hayatta kimsenin garantisi yok o yüzden kimseyle küs olmayın” ifadelerini kullandı.