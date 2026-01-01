İbrahim Tatlıses ile Asena 25 yıl sonra bir arada. İbo Show'a katılma nedenini gözyaşlarıyla anlattı
01.01.2026 09:14
NTV - Haber Merkezi
Bir döneme damga vuran oryantal Asena, 25 yıl sonra İbo Show'da İbrahim Tatlıses ile bir araya geldi. Ünlü isim, programa katılma nedenini gözyaşları içinde anlattı.
Yılbaşı akşamının vazgeçilmez programlarından olan, İbrahim Tatlıses’i ve şarkılarını sevenleriyle buluşturan müzik programı “İbo Show” yılbaşı özel konseptiyle 31 Aralık akşamı izleyicilerle buluştu.
Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe, Cengiz Kurtoğlu ve Şafak Sezer'in katıldığı programda büyük bir sürpriz yaşandı. Bir döneme damga vuran Asena ve İbrahim Tatlıses yan yana geldi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Eski İbo Show programlarından görüntülerle duygusal anlar yaşayan İbrahim Tatlıses, Asena'nın sürpriz bir şekilde stüdyoya girmesiyle gözyaşlarına boğuldu.
Asena'nın gelişine İbrahim Tatlıses kadar şaşıran Bülent Ersoy da duygusal anlar yaşadı. Dansını bitiren Asena yerine geçmeden önce Tatlıses ile selamlaştı.
"BUNU BANA NEDEN YAPTINIZ?"
İkilinin 25 yıl sonra buluşması duygu seli yaratırken; Bülent Ersoy da "Biz sanatkarlar çok duygusal insanlarız. Neden bana bunu yaptınız?" deyip gözyaşlarına boğuldu.
"O DÖNEM ASENA'YI ÇOK ARADIM AMA ULAŞAMADIM"
Büyük aşkını 25 yıl sonra İbo Show stüdyosunda gören Tatlıses, “O zamanlar Asena’yı çok aradım ama ulaşamadım” dedi.
İbrahim Tatlıses’in gözyaşlarının ardından duygulanan Asena, “Her şey zamanında güzel, 25 yıl sonra bir araya geldik. İbrahim Tatlıses, Türkiye’nin en büyük sesi, o bir imparator” dedi.
"2026'YA SEVGİYLE, DOSTÇA GİRMEK İSTEDİM"
Programa neden katıldığını da açıklayan Asena, "25 sene öncesini biz hep birlikte yaşadık, güzel anılar biriktirdik. Bu hayat beni büyüttü, olgunlaştırdı ve ben kendi adıma 2026'ya sevgiyle, dostça girmek istedim" dedi.
“Biz 25 yıl önce güzel bir film çevirdik ve bitti” diyen ünlü isim, “Her ne olursa olsun, sevgiyle, saygıyla, dostça devam etti. Hayatta kimsenin garantisi yok o yüzden kimseyle küs olmayın” ifadelerini kullandı.
ASENA DA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Sürpriz buluşma sonrası İbrahim Tatlıses "Bebeğim" şarkısını söyledi. O anlarda Asena da gözyaşlarını tutamadı.