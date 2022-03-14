İbrahim Tatlıses vurulduğu geceyi anlattı

Star ekranlarının vazgeçilmez eğlence programı ‘İbo Show’, yeni bölümüyle pazar günlerine damgasını vurmaya devam ediyor. ‘İbo Show’’un dün akşam yayınlanan bölümünde; Seren Serengil, Yeşim Salkım, Bülent Serttaş ve Altay ile unutulmaz bir gece yaşandı. Tatlıses, programda, vurulduğu geceyi ve yaşadığı zor dönemi anlattı.

Haberler 14.03.2022 - 12:37

İbrahim Tatlıses vurulduğu geceyi anlattı - 1

UNUTULMAZ BİR GECE YAŞANDI

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşandı. ’un dün akşam yayınlanan yeni bölümünde; canlı performansı ve iddialı sorularıyla Seren Serengil, sevilen şarkıları ve dobra açıklamalarıyla Yeşim Salkım, sempatik kişiliği ve güçlü yorumuyla Bülent Serttaş, dillerden düşmeyen aşk şarkılarıyla Altay ve özel danslarıyla Oryantal Didem’i konuk oldu.

İbrahim Tatlıses vurulduğu geceyi anlattı - 2

SEREN SERENGİL İBO SHOW’A KONUK OLDU, TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNE OTURDU

Seren Serengil yıllar sonra İbo Show’a konuk olarak, canlı performansı ve iddialı sorularıyla geceye damga vurdu. Seren Serengil, ’e sorduğu sorularla sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yerini aldı.

İbrahim Tatlıses vurulduğu geceyi anlattı - 3

YEŞİM SALKIM İÇİNİ DÖKTÜ

Bu çok özel gecenin konukları arasında yerini alan Yeşim Salkım, hakkında yapılan eleştirileri için son noktayı koydu. Salkım; “Aile denildiğinde çok kutsaldır. Kol kırılır yen içinde kalır. Ne yaşarsak yaşayalım o aile içinde kalır magazine girmez. Ben hep derim benimle ilgili her şeyi konuşun ama ailem ya da evlatlarım söz konusu olduğunda ağzınıza alırsanız insanın ciğerini sökerim” diyerek tepkisini dile getirdi.

İbrahim Tatlıses vurulduğu geceyi anlattı - 4

BÜLENT SERTTAŞ VE ALTAY’DAN SÜRPRİZ RAP DÜETİ 

Şarkılarıyla tüm stüdyoyu coşturan Bülent Sertaş’a Altay da eşlik etti. “Adamın dibi” şarkısıyla Rap düeti yapan ikili, keyif dolu anlar yaşattı.

 

İbrahim Tatlıses vurulduğu geceyi anlattı - 5

BÜLENT SERTTAŞ VE ORYANTAL DİDEM İBO SHOW’DA YÜZLEŞTİ

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem’de ilk kez İbo Show’da yüzleşti. Bülent Serttaş’ın, İbo Show’a konuk olduğunda oryantal Didem’in dansını izlememesi sosyal medyada gündem olmuştu. Bülent Serttaş ve Oryantal Didem yeniden aynı programda yüzleşti. Oryantal Didem’in dansından sonra Seren Serengil’in sorusu üzerine Bülent Serttaş “Ben kardeşimizi tebrik ediyorum. İşini en güzel icra eden oryantallerden biridir” dedi.

Didem de bu sözler üzerine, “Kimseye kırgın veya kızgınlığım yoktur. Mesleğime laf edilmezse buna çok sevinirim. Türkiye’de oryantal İbo Show sayesinde değer kazandı” dedi.

İbrahim Tatlıses vurulduğu geceyi anlattı - 6

ALTAY, YENİ ŞARKISI 'SOL YANIM'I İLK KEZ SÖYLEDİ

Aşk şarkılarının sevilen ismi Altay, yeni şarkısı ‘Sol Yanım’ı ilk kez İbo Show’da söyledi.

Aynı zamanda, İbrahim Tatlıses’in kendisine yapılan eleştirilere bir destek de Altay’dan geldi. Altay, “30 yıldır sahne alıyorum, bütün sanatçıların repertuvarında İbrahim Tatlıses şarkısı vardır. Popçuda da vardır arabeskçilerde de vardır” dedi.

İbrahim Tatlıses vurulduğu geceyi anlattı - 7

İBRAHİM TATLISES VURULDUĞU GECEYİ ANLATTI

İbrahim Tatlıses, vurulduktan sonra yaşadığı zor günleri İbo Show’da anlattı. İbrahim Tatlıses; “Allah’tan sabır istedim. Şükrediyorum. Lavaboya gidemiyordum. O günlerden bugünlere geldim. Kafamdaki damlayan kanı hissettim… Doktor dedi ki; her taraf parçalanmış… Konuşmak yoktu. Hiç umudumu kaybetmedim. İyi ki size kavuştum, iyi varsınız…” dedi.

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