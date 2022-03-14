İbrahim Tatlıses vurulduğu geceyi anlattı

YEŞİM SALKIM İÇİNİ DÖKTÜ

Bu çok özel gecenin konukları arasında yerini alan Yeşim Salkım, hakkında yapılan eleştirileri için son noktayı koydu. Salkım; “Aile denildiğinde çok kutsaldır. Kol kırılır yen içinde kalır. Ne yaşarsak yaşayalım o aile içinde kalır magazine girmez. Ben hep derim benimle ilgili her şeyi konuşun ama ailem ya da evlatlarım söz konusu olduğunda ağzınıza alırsanız insanın ciğerini sökerim” diyerek tepkisini dile getirdi.