İbrahim Tatlıses vurulduğu geceyi anlattı

Haberler 14.03.2022 - 12:37
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşandı. ‘İbo Show’un dün akşam yayınlanan yeni bölümünde; canlı performansı ve iddialı sorularıyla Seren Serengil, sevilen şarkıları ve dobra açıklamalarıyla Yeşim Salkım, sempatik kişiliği ve güçlü yorumuyla Bülent Serttaş, dillerden düşmeyen aşk şarkılarıyla Altay ve özel danslarıyla Oryantal Didem’i konuk oldu.
Seren Serengil yıllar sonra İbo Show’a konuk olarak, canlı performansı ve iddialı sorularıyla geceye damga vurdu. Seren Serengil, İbrahim Tatlıses’e sorduğu sorularla sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yerini aldı.
Bu çok özel gecenin konukları arasında yerini alan Yeşim Salkım, hakkında yapılan eleştirileri için son noktayı koydu. Salkım; “Aile denildiğinde çok kutsaldır. Kol kırılır yen içinde kalır. Ne yaşarsak yaşayalım o aile içinde kalır magazine girmez. Ben hep derim benimle ilgili her şeyi konuşun ama ailem ya da evlatlarım söz konusu olduğunda ağzınıza alırsanız insanın ciğerini sökerim” diyerek tepkisini dile getirdi.
Şarkılarıyla tüm stüdyoyu coşturan Bülent Sertaş’a Altay da eşlik etti. “Adamın dibi” şarkısıyla Rap düeti yapan ikili, keyif dolu anlar yaşattı.
Bülent Serttaş ve Oryantal Didem’de ilk kez İbo Show’da yüzleşti. Bülent Serttaş’ın, İbo Show’a konuk olduğunda oryantal Didem’in dansını izlememesi sosyal medyada gündem olmuştu. Bülent Serttaş ve Oryantal Didem yeniden aynı programda yüzleşti. Oryantal Didem’in dansından sonra Seren Serengil’in sorusu üzerine Bülent Serttaş “Ben kardeşimizi tebrik ediyorum. İşini en güzel icra eden oryantallerden biridir” dedi.
Didem de bu sözler üzerine, “Kimseye kırgın veya kızgınlığım yoktur. Mesleğime laf edilmezse buna çok sevinirim. Türkiye’de oryantal İbo Show sayesinde değer kazandı” dedi.
Aşk şarkılarının sevilen ismi Altay, yeni şarkısı ‘Sol Yanım’ı ilk kez İbo Show’da söyledi.
Aynı zamanda, İbrahim Tatlıses’in kendisine yapılan eleştirilere bir destek de Altay’dan geldi. Altay, “30 yıldır sahne alıyorum, bütün sanatçıların repertuvarında İbrahim Tatlıses şarkısı vardır. Popçuda da vardır arabeskçilerde de vardır” dedi.
İbrahim Tatlıses, vurulduktan sonra yaşadığı zor günleri İbo Show’da anlattı. İbrahim Tatlıses; “Allah’tan sabır istedim. Şükrediyorum. Lavaboya gidemiyordum. O günlerden bugünlere geldim. Kafamdaki damlayan kanı hissettim… Doktor dedi ki; her taraf parçalanmış… Konuşmak yoktu. Hiç umudumu kaybetmedim. İyi ki size kavuştum, iyi varsınız…” dedi.