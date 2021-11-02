İbrahim Tatlıses dördüncü doz aşısını oldu

Burcu Kara



"Nihayet aşı olabildim. Covid olduktan sonra sıranın bize gelmesi uzamıştı. Ali'nin de aşılarını yapan Ayşe hemşire yaptı aşımı. Aslında sol koluma yaptıracaktım ama sohbet ederken dalmışız, şimdi sağ kolumu hissetmiyorum. Bugün nazlanabilim biraz herkese. Şaka maka kafam rahatladı aşı olunca. İnşallah konuşulan yeni senaryolar gerçek olmaz da sağlıklı ve huzurlu hayatlarımıza geri döneriz"





