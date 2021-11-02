İbrahim Tatlıses dördüncü doz aşısını oldu

Haberler 02.11.2021 - 17:34
İbrahim Tatlıses
İbrahim Tatlıses, İzmir'deki Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4. doz Covid 19 aşısını oldu.
Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Tatlıses, "Aşıdan korkmayın, aşı sizden korksun. Ohh 4. aşımı da oldum şükür" paylaşımında bulundu.
Burcu Kara
"Nihayet aşı olabildim. Covid olduktan sonra sıranın bize gelmesi uzamıştı. Ali'nin de aşılarını yapan Ayşe hemşire yaptı aşımı. Aslında sol koluma yaptıracaktım ama sohbet ederken dalmışız, şimdi sağ kolumu hissetmiyorum. Bugün nazlanabilim biraz herkese. Şaka maka kafam rahatladı aşı olunca. İnşallah konuşulan yeni senaryolar gerçek olmaz da sağlıklı ve huzurlu hayatlarımıza geri döneriz"
Naz Elmas
"Covid aşı sıram geldi. İnsanların kendine olan saygısı bir yana topluma olan saygısı yüzünden aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Daha sağlıklı, mutlu günlerine inşallah..."
Hüsnü Şenlendirici
Bergamalı ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, corona virüse karşı geliştirilen BioNTech aşısı yaptırdı.
Aşı tatbik edilecek kolunda klarnet dövmesi bulunan sanatçı, "Fa diyez düğmesinden aşımı vuralım başkanım" esprisi yaptı.
Sağlık çalışanlarına teşekkür eden sanatçı, herkesi aşı konusunda duyarlı olmaya davet etti.
Enis Arıkan
'Aşı kilo yapıyor mu? diye sorduğum an...
İşte aşı olan diğer ünlülerin sosyal medya paylaşımları...
Cem Yılmaz
Cem Yılmaz, aşı olduktan sonra sosyal medya hesabından bir fotoğrafla birlikte "Aşımızı olduk. Herkes olsun. Benim toplu aşı oldu biraz ama olsun. Sağlık personeline can feda" mesajını paylaştı.
Rıza Kocaoğlu
Merve Dizdar
Ezgi Mola
Hazer Ergüçlü
Merve Özbey
Şükür aşı olabildim. Bunca zamandır canla başla çalışan sağlık personelimize ve Fahrettin Koca’ya çok teşekkürler. Sistem çok iyi ilerliyor, dilerim bekleyen herkes bir an önce aşıya kavuşur.
Gülşen
Devlet aşı gruplandırmasıyla müzisyen kimliğimin bana sunduğu imkânlar çerçevesinde bugün aşımı oldum. Darısı tüm çalışma arkadaşlarımızın, tüm halkımızın ve aslında bütün dünyanın başına. Umarım ışık görünmüştür ve bu zor günler artık bitmek üzeredir.
Bengü
Gebelerin aşılanması çok önemli. 3’üncü ay bittikten sonra aşı yaptırabilirsiniz.
Ayça Bingöl
Yalın