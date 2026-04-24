İbrahim Tatlıses'in mal varlığıyla ilgili yeni açıklama. Asistanı son noktayı koydu

Önceki gün taburcu olan 74 yaşındaki İbrahim Tatlıses, hastanede muhabirlerle bir araya gelmişti. Ünlü isim, "Vasiyetinizi düşündünüz mü?" sorusuna "Devlete bıraktım. Kuruş yok. Ben paramı kendim kazandım, babamdan kalmadı. İstediğimi yaparım kime ne!" yanıtını verdi.

Bazı çocukları yüzünden diğerlerinin de mağdur olduğunu belirten Tatlıses, "İbrahim Tatlıses denilince kapılar açılıyor. Onu kullanmasını bilmediler" şeklinde konuştu.

Ahmet, Gülten, Gülşen, Melek Zübeyde, Dilan, İdo ve Elif Ada adında yedi çocuğu olan İbrahim Tatlıses, arasının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili sorulara ise "Hayatımdan A harfini bile sildim" ifadelerini kullandı.