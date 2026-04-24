İbrahim Tatlıses'in mal varlığıyla ilgili yeni açıklama. Asistanı son noktayı koydu
24.04.2026 11:00
NTV - Haber Merkezi
Safra kesesi ameliyatı sonrası mirasıyla ilgili konuşan İbrahim Tatlıses'in mal varlığı gündem olmuştu. Tatlıses'in asistanı Tuğçe Korkmaz konuyla ilgili açıklama yaptı.
İbrahim Tatlıses, 7 Nisan tarihinde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedbiren yoğun bakımda tedavi altına alınan Tatlıses'in safra kesesi problemi yaşadığı ortaya çıkmıştı.
İmparator lakaplı ünlü sanatçı, geçtiğimiz hafta safra kesesi ameliyatı oldu. Başarılı operasyon sonrası Prof. Dr. Bilgi Baca şu açıklamayı yapmıştı:
“Ameliyatta her şey çok iyi geçti. Herhangi bir komplikasyon görmedik. Ama tabii ki bu basit bir safra kesisi ameliyatı değil. Komplike bir ameliyat olduğu için yoğun bakımda takip edilecek.”
TABURCU OLAN TATLISES VASİYETİNİ AÇIKLADI
Önceki gün taburcu olan 74 yaşındaki İbrahim Tatlıses, hastanede muhabirlerle bir araya gelmişti. Ünlü isim, "Vasiyetinizi düşündünüz mü?" sorusuna "Devlete bıraktım. Kuruş yok. Ben paramı kendim kazandım, babamdan kalmadı. İstediğimi yaparım kime ne!" yanıtını verdi.
Bazı çocukları yüzünden diğerlerinin de mağdur olduğunu belirten Tatlıses, "İbrahim Tatlıses denilince kapılar açılıyor. Onu kullanmasını bilmediler" şeklinde konuştu.
Ahmet, Gülten, Gülşen, Melek Zübeyde, Dilan, İdo ve Elif Ada adında yedi çocuğu olan İbrahim Tatlıses, arasının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili sorulara ise "Hayatımdan A harfini bile sildim" ifadelerini kullandı.
ÜNLÜ SANATÇININ MAL VARLIĞI GÜNDEM OLDU
İbrahim Tatlıses'in bu açıklamasından sonra bilinen mal varlığı da ortaya çıktı. Ünlü ismin servetinin şöyle olduğu iddia edildi:
Seyrantepe'de 32 daire, 4 dükkan
Fikirtepe'de 4 daire
İstanbul'un çeşitli semtlerinde 5 daire
Şanlıurfa ve Kuşadası'nda arsalar
İzmir'de 5 lüks daire
Bodrum'da 12 villa ve dev arsa
"ARABALARI, OTELLERİ VE SAATLERİ LİSTEDE YOK"
İbrahim Tatlıses'in mal varlığının gündem olması üzerine asistanı Tuğçe Korkmaz'dan açıklama geldi. Gel Konuşalım'ın canlı yayınına bağlanan Korkmaz, ünlü sanatçının Fikirtepe'de evleri olmadığını belirtti.
Ortaya çıkan listenin eksik olduğunu ifade eden Tatlıses'in asistanı, “Arabaları, saatleri ve otelleri listede yok" dedi.
İbrahim Tatlıses ile arasının çok iyi olduğunu gözleriyle anlaştıklarını belirten Tuğçe Korkmaz, sanıldığı gibi aralarında aşk olmadığını ve çok yakında evleneceğini duyurdu.