İbrahim Tatlıses'in son durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
09.04.2026 16:12
Son Güncelleme: 09.04.2026 16:16
NTV - Haber Merkezi
Birkaç gündür hastanede olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Safra kesesi problemi yaşayan Tatlıses'in ameliyat olup olmayacağı netleşti.
İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, önceki gün evinde fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. 74 yaşındaki ünlü ismin sağlık durumuyla ilgili kaldırıldığı hastaneden açıklama geldi.
Tatlıses'in bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlandığını ve genel durumunun iyi olduğu söylendi. Ünlü ismin tedbir amaçlı yoğun bakımda olduğu bilgisi de paylaşıldı.
KÜS OLDUĞU ÇOCUKLARIYLA BARIŞTI
İbrahim Tatlıses'in hastaneye kaldırılması sonrası yakınları yanına koştu. Ünlü ismin küs olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses de hastaneye gitti. Tüm çocuklarıyla tek tek görüşen Tatlıses, Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'le de barıştı.
Babasıyla buluşması sırasında fenalaşan ve tansiyonu yükselen Ahmet Tatlıses, görüşme sırasında hıçkıra hıçkıra ağladıklarını ""Duygusal anlar, babanız orada yatıyor sonuçta. Bu bütün evlatları için geçerli" diye aktardı.
TATLISES AMELİYAT OLACAK MI?
7 Nisan Salı gününden beri hastanede tedavi altında olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili açıklama Başhekim Dr. Engin Çakmakçı'dan geldi.
İbrahim Tatlıses'in bilincinin açık ve genel durumunun iyi olduğunu söyleyen Çakmakçı, tedavisinin tedbir amaçlı olarak yoğun bakım servisinde devam ettiğini belirtti.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AMELİYAT OLABİLİR
Yazılı açıklamada; Tatlıses için safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı ile antibiyotik tedavisine başlandığı ve sürecin olumlu ilerlediği söylenirken ameliyat ile ilgili de bilgi geldi.
İbrahim Tatlıses'in doktoru, tedavi süreci olumlu devam ederse ünlü ismin önümüzdeki hafta safra kesesi ameliyatı olacağını duyurdu.