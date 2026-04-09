İbrahim Tatlıses'in son durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama

İbrahim Tatlıses 'in hastaneye kaldırılması sonrası yakınları yanına koştu. Ünlü ismin küs olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses de hastaneye gitti. Tüm çocuklarıyla tek tek görüşen Tatlıses, Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'le de barıştı.

Babasıyla buluşması sırasında fenalaşan ve tansiyonu yükselen Ahmet Tatlıses, görüşme sırasında hıçkıra hıçkıra ağladıklarını ""Duygusal anlar, babanız orada yatıyor sonuçta. Bu bütün evlatları için geçerli" diye aktardı.