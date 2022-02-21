İbrahim Tatlıses’ten büyük sitem: Herkesin elinden tuttum, bazıları nankör çıktı

Haberler 21.02.2022 - 11:31
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show’da dün unutulmaz bir gece yaşandı.
Cansever, Berdan Mardini, Kader ve Günel ile pazar gecesine damgasını vuran programda, Şafak Sezer ve Oryantal Didem de keyifli anlar yaşattı.
Müzik ve eğlencenin bir arada yaşandığı programda; İbrahim Tatlıses, 23 yıl önce keşfettiği Azeri kızı Günel ve diğer konuklarla birlikte 'Didem' isimli şarkıyı söyledi.
Tatlıses, yıllar önce birçok sanatçıya destek olduğunu belirterek, "Bende kıskançlık denen bir şey yok, hiçbir zaman benim demem, bizim… Benim diye bir şey yok" sözleriyle dile getirdi.
İbrahim Tatlıses’in bu sözleri üzerine konuşan Cansever de "Ağabey sen ne kadar büyük bir sanatçısın hepimizde hakkın var" dedi.
Bunun üzerine bazı sanatçı dostlarına kırgınlığını dile getiren Tatlıses, "Herkesin elinden tuttum, getirdim İbo Show'a. Bazıları nankör çıktı” diyerek sitem etti.
İbo Show, her pazar saat 20.00’de Star’da.