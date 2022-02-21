İbrahim Tatlıses’ten büyük sitem: Herkesin elinden tuttum, bazıları nankör çıktı

İbrahim Tatlıses’in bu sözleri üzerine konuşan Cansever de "Ağabey sen ne kadar büyük bir sanatçısın hepimizde hakkın var" dedi.

Bunun üzerine bazı sanatçı dostlarına kırgınlığını dile getiren Tatlıses, "Herkesin elinden tuttum, getirdim İbo Show'a. Bazıları nankör çıktı” diyerek sitem etti.

İbo Show, her pazar saat 20.00’de Star’da.