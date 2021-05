İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz açıklaması: İnşallah bana hakkını helal etmiştir

İşte İbrahim Tatlıses’in açıklamalarından satır başları…



"Hülya Avşar çok özel bir insandır. Ona söylenen her sözü üstüme alırım. Onu seviyorum ve sayıyorum. Her gün arayıp sağlığımı sorar… Böyle bir arkadaşım olmadı bugüne kadar! Erkek, kadın fark etmiyor. 9 senedir beni kimse aramadı. Hülya Avşar her gün arar sorar… Ben bu insana kurban olmayayım da ne yapayım."