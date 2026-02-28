İbrahim Yıldız'a son veda. "Gülüşüne hasret kalacağız"
Devrilen ağacın altında kalan İbrahim Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan genç oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
"Duy Beni" dizisinde canlandırdığı “Dağhan” karakteriyle şöhreti yakalayan 27 yaşındaki İbrahim Yıldız, 15 Ağustos tarihinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralandı.
Olay İstanbul Kartal'da meydana geldi. 15 Ağustos'ta yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamak için hamle yaptığı iddia edilen İbrahim Yıldız, şiddetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden koparak yola devrilen ağacın altında kaldı.
Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Yıldız, yoğun bakıma alındı. Aylardır yaşam savaşı veren ünlü oyuncu, 27 Şubat'ta hayatını kaybetti. İbrahim Yıldız'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Genç oyuncunun arkadaşları üzüntülerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.
"MELEKTİN, MELEK OLDUN"
Oyuncu Alina Boz, meslektaşı Yıldız'a “Canım kuzum gülüşüne hasret kalacağız. Mekanın cennet olsun” ifadelerini kullandı.
Ceyda Ateş ise üzüntüsünü “İbo'm güzel yüreklim... Ne diyeceğimi bilemiyorum, inanmak istemiyorum. Mekanın cennet olsun senin ‘Ceyda’ diye seslenmelerini, kalbini, sohbetlerimizi, gülmelerimiz unutmayacağım. Melektin, melek oldun” sözleriyle paylaştı.
"SENİ ÇOK SEVİYORUZ"
Zülal Sude Güler, arkadaşına “Birlikte büyüdük ne diyebilirim ki... Seni çok seviyorum. Cennetinde huzur bul canım benim” diye veda etti.
Yıldız'ın “Duy Beni” dizisindeki rol arkadaşı Sümeyye Aydoğan da “Biricik arkadaşım, ruhun kadar huzurlu uyu. Seni çok seviyoruz. Mekanın cennet olsun” notuyla bir paylaşım yaptı.