İbrahim Yıldız'a son veda. "Gülüşüne hasret kalacağız"

Zülal Sude Güler, arkadaşına “Birlikte büyüdük ne diyebilirim ki... Seni çok seviyorum. Cennetinde huzur bul canım benim” diye veda etti.

Yıldız'ın “Duy Beni” dizisindeki rol arkadaşı Sümeyye Aydoğan da “Biricik arkadaşım, ruhun kadar huzurlu uyu. Seni çok seviyoruz. Mekanın cennet olsun” notuyla bir paylaşım yaptı.