İç Anadolu'nun en büyük mozaik kazı çalışmasında, yeni mozaiklere rastlandı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4 yıl önce başlayan 600 metrekarelik mozaik zeminin bulunduğu Roma Dönemi’ne ait yapıdaki kazı çalışmalarında, yeni mozaik alanlara rastlandı.
İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi’nde, İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısına ulaşılan arkeolojik kazı çalışmalarında 4’üncü yıla ulaşıldı. 3 dönümlük arazide yapılan kazı çalışmalarındaki Roma Dönemi’ne ait yapıda 2021 yılından itibaren 600 metrekareyi aşkın mozaik alan bulundu. Bu yıl 16 Haziran’da kazı çalışmaları yeniden başladı. Çalışmalarda, toprağın altında yeni mozaik alanlara rastlandı.