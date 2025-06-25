İçecek seçimleri kiloyu etkiliyor: Zayıflamak için için en iyi ve en kötü içecekler

Kilo vermeyi hedefleyenlerin, sadece tabağa değil, bardağa da dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, “Su, bitki çayları, limonlu veya kimyonlu sular tercih edilmeli. Şeker, katkı maddesi veya tatlandırıcı içeren şişelenmiş ürünlerden ise kaçınılmalı” uyarısını yapıyor.