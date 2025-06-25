İçecek seçimleri kiloyu etkiliyor: Zayıflamak için için en iyi ve en kötü içecekler
Kilo vermek denince akla genelde beslenme ve egzersiz gelir. Ancak uzmanlara göre, bardaklarımızda tercih ettiğimiz içecekler de süreci doğrudan etkileyebilir. Doğru içecekleri tercih edenler, hedeflerine hızlı ulaşabilirken yanlış tercihler yapanlar farkında bile olmadan kalori alımını arttırabiliyor.
KİLO VERMEYE YARDIMCI İÇECEKLER
Su, bu listenin başında geliyor. Uzmanlara göre öğünlerden önce tüketilen bir bardak su, tokluk hissini arttırarak gereksiz kalori alımını azaltabilir.