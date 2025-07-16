İçimizdeki toplumun sesleri…: Onay aramak
Hayatınızın yönünü siz mi belirliyorsunuz? En basit karar da en zor karar da size mi ait? Cevabınız hayır veya evet olabilir. Peki bir de cevabı evet olanlara şöyle sormak istiyorum: Tercihlerinizi etkileyen hiçbir faktör yok mu? Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal yazdı.
Aldığımız kararların arkasında hem kültürün hem de nörobiyolojimizin çokça etkisi olduğunu yadsıyamayız. En şeffaf, içten gelen seçimlerimiz bile az da olsa bir etki altındadır. Ve bugünün kültürü, hepimizi bambaşka konulardan yakalayan ama temelde aynı nedenden ortaya çıkan: “Hemen İyi Hisset, Hemen Göster Kültürü’’
‘’Hemen İyi Hisset, Hemen Göster Kültürü’’ Nedir?
Yeni dünyanın tüketim kültürü ve onu bir taraftan sürekli besleyen artan ekran sürelerimiz; bizleri en temel ihtiyaçlarımızdan, duygularımızdan yakalıyor. Kendimizi bir yere ait hissetme, onay alma, beğenilme ihtiyacı ve bu ihtiyaçlarımızın karşılanmayacağı endişesiyle verdiğimiz çabalar…