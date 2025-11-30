İçimizdeki yükler: Duyguları bastırmak doğru mu?

Duyguları bastırma eğilimi, çoğunlukla yaşamın erken dönemlerinde öğrenilen bir davranış biçimidir. Çocuklukta sıkça duyulan “Ağlama”, “Kızma”, “Abartma” gibi uyarılar ya da görmezden gelinen, ihmal edilen duygular; bireyde duyguların saklanması gerektiği düşüncesini pekiştirebilir. Bu tekrarlar, bireyin duygularını açıkça ifade etmesinin yanlış ya da zayıflık göstergesi olduğuna dair kalıcı bir inanç geliştirmesine yol açabilir.

Yetişkinlikte bu inanç, toplumsal beklentilerle birleşerek daha da güçlenebilir. Birçok kültürde öfke, kırgınlık ya da üzüntü gibi duygular açıkça dile getirildiğinde “dramatik” bulunur; buna karşılık sakin, kontrollü ve duygularını belli etmeyen bireyler güçlü kabul edilir. Dolayısıyla kişi, çevresinden onay görmek ya da ilişkilerinde sorun yaşamamak için hislerini bastırmayı sürdürebilir.