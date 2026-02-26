İçinde yedi türlü var. Yapımı meşakkatli ama tadına doyum olmuyor

Yemeğin coğrafi işaret tescilli olduğunu belirten Gezer, "Bu yemeği misafirliklerde, taziyelerde, düğünlerde, mevlitlerde tercih ediyoruz. Hazırlanması biraz meşakkatli. Çok lezzetli ve bereketli bir yemek. Dışarıdan gelen misafirlerimize bu yemeği sunarız. Yemeğin sunumu için yöremize ait tereyağını pul biberle kızdırıp döküyoruz. Bu yemeğin en lezzetli kısmı diyebiliriz. Sossuz bir doğaba düşünülemez." diye konuştu.

Doğaba için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (4 kişilik)

Yarım su bardağı aşurelik buğday

150-200 gram kemikli koyun eti

300 gram dana-kuzu karışık yağsız kıyma

3 su bardağı süzme yoğurt

100 gram kırık pirinç

100 gram köftelik bulgur

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 yumurta

Kekik (Yöreye ait catır)

tuz

su

kimyon

karabiber

yeditürlü (farklı baharatların birleşimiyle oluşturulan karışım)

Sos için

Tereyağı

Pul biber

Yapılışı