İddialar doğru çıktı: Jennifer Lopez ile Ben Affleck yeniden birlikte

Alex Rodriguez ile birlikteliklerinin sonlandıran Jennifer Lopez'in eski nişanlısı Ben Affleck ile görüşmeye başladığı iddiaları doğru çıktı. İkili iddiaların ardından ilk kez görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)

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11.05.2021 - 13:52

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerinin noktaladıklarını duyurmasının ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı.







Rodriguez'den ayrıldıktan sonra Lopez'in 2002 yılında aşk yaşadığı Ben Affleck ile yeniden birlikte olduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan ikili, baş başa tatile gitti.







17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Lopez ile Affleck, geçtiğimiz haftayı Montana'da geçirdi.







51 yaşındaki iki çocuk annesi Lopez ve Affleck, birkaç günlük kaçamak sonrası Los Angeles'e döndü.







Otomobilleriyle seyir halindeyken objektiflere takılan ikiliden Affleck'in şoför koltuğunda, Lopez'in de onun hemen yanında oturduğu görüldü.