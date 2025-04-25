İdeal uyku saati nedir? Zamanlama detayı

DAHA İYİ UYKU İÇİN İPUÇLARI

Doktorlar sağlıklı bir uyku rutini için şu ipuçlarını öneriyor:



Her gün aynı saatte yatağa girin ve uyanın

Yatmadan önce ekranlardan ve parlak ışıklardan kaçının (bu, hiçbir alet kullanmamak anlamına gelir - bunun yerine okuyabilir veya biraz müzik dinleyebilirsiniz)

Akşam yemeğinizi uyumadan en az 2-3 saat önce yiyin

Yatak odanızı sessiz, serin ve karanlık yapın

Vücut saatinizi ayarlamanıza yardımcı olması için gün içinde biraz güneş ışığı alın