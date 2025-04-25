İdeal uyku saati nedir? Zamanlama detayı
Vücudunuzun sirkadiyen ritim adı verilen doğal bir saati vardır. Bu saat, ne zaman uykulu hissedeceğinizi ve ne zaman uyanacağınızı işaret eder. Güneş batarken ve hava kararırken beyniniz, uykuya hazırlanmanıza yardımcı olan bir hormon olan melatonin salgılar. Çok geç yatarsanız, vücudunuzun saatini karıştırabilir ve uykuya dalmayı veya uykuya dalmayı zorlaştırabilirsiniz.
Uykunun sağlığımız için son derece önemli olduğu gerçeği yetersiz kalır. Hepimiz derin uykunun vücudumuzu onardığını, bağışıklığımızı geliştirdiğini, bilişsel işlevimizi iyileştirdiğini ve vücudun rahatlamasına yardımcı olduğunu biliyoruz. Ancak, uyumanız gereken saat sayısına (7-8) çok fazla vurgu yapılırken, en az bunun kadar önemli olan, hatta daha da önemli olan ne zaman uyumanız gerektiği hakkında pek fazla şey bilinmemektedir.