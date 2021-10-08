İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, Beşiktaş'taki bir otelde evlendi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; çift, nikah öncesi aileleriyle birlikte objektif karşısına geçti.

Ayşegül Şarlı, Sinan Şefkatli, Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ve Derya Tuna mutluluk pozu verdi. Şefkatli'nin gelinliğinde Özgür Masur imzası varken, İdo Tatlıses'in damatlığını ise Faruk Saraç hazırladı.

550 kişinin davetli olduğu düğüne, Demet Akalın-Okan Kurt, Mehmet Ali Erbil, Volkan-Zeynep Sever Demirel çiftlerinin yanı sıra şarkıcı Berkay, Fatih Ürek, Yılmaz Morgül, Selin Ciğerci, İlayda Akdoğan, Gamze Erçel gibi ünlü isimler katıldı.

Fatih Ürek, Berkay ve Yılmaz Morgül gecede sahneye çıkarak konuklara eğlenceli saatler yaşattı.





