İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi

Geçtiğimiz yıl aile arasında sade bir törenle nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi.

Haberler 08.10.2021 - 11:29

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi - 1
Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, Beşiktaş'taki bir otelde evlendi.


İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi - 2
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; çift, nikah öncesi aileleriyle birlikte objektif karşısına geçti.


İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi - 3
Ayşegül Şarlı, Sinan Şefkatli, Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ve Derya Tuna mutluluk pozu verdi. Şefkatli'nin gelinliğinde Özgür Masur imzası varken, İdo Tatlıses'in damatlığını ise Faruk Saraç hazırladı.


İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi - 4
550 kişinin davetli olduğu düğüne, Demet Akalın-Okan Kurt, Mehmet Ali Erbil, Volkan-Zeynep Sever Demirel çiftlerinin yanı sıra şarkıcı Berkay, Fatih Ürek, Yılmaz Morgül, Selin Ciğerci, İlayda Akdoğan, Gamze Erçel gibi ünlü isimler katıldı.
Fatih Ürek, Berkay ve Yılmaz Morgül gecede sahneye çıkarak konuklara eğlenceli saatler yaşattı.


İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi - 5
Yasemin Şefkatli düğün sonra ilk iş soyadını değiştirdi. Şefkatli, sosyal medya hesabına 'Tatlıses'i ekledi.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER