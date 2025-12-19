İdrar söktürücü ve ateş düşürücü etkisi var. Kilosu 4 bin liraya kadar çıktı
19.12.2025 09:46
İHA
Türkiye'de kış aylarının vazgeçilmezi olan ıhlamur ve diğer bitkisel ürünlerin fiyatları, yaşanan olumsuz iklim şartları nedeniyle rekor seviyelere ulaştı.
Son yıllarda yaşanan meteorolojik olaylar, tarım ürünlerinin yanı sıra bitkisel ilaç ve destekleyici ürünlerin fiyatlarını da katladı. Aktar esnafı Metin Ağılönü, ıhlamur çiçeklerinin tam açma döneminde yaşanan don ve ardından gelen yoğun yağışların büyük bir kayba yol açtığını ifade etti.
Ürün fiyatlarındaki artışın temel nedenini iklim şartlarına bağlayan Ağılönü, "Geçen yıl 2 bin lira olan çiçek ıhlamur, içeriği nedeniyle en çok tercih edilen türler arasında yer alıyor. Kilosu bu sene 4 bin ila 4 bin 500 lira seviyesine çıktı. Yapraklı ve çiçekli karışık ıhlamur ise bin liradan bin 600 liraya yükseldi. Don ve yağışlardan dolayı sadece ıhlamur değil; badem, kayısı ve kiraz gibi ürünler de aynı şekilde etkilendi" dedi.
Şifalı bitkilere özellikle serin havalarda ilgi gösterildiğini ifade eden Ağılönü, "Badem ve kayısı çekirdeklerini genellikle şeker rahatsızlığı olanlar için öneriyoruz. İkisinin de kan temizleyici özelliği var; kandaki mikropları kırmaya yardımcı oluyorlar. Bu ürünü aynı zamanda kanser hastalarına da tavsiye ediyoruz. Çekirdekler acı olursa daha faydalı olur" şeklinde konuştu.
Fiyat artışının satışları etkilemediğini belirten Ağılönü, ‘’İnsanlar, sağlıklarına öncelik verdikleri için fiyatlara bakmıyorlar. Ancak yine de güncel rakamları duyduklarında küçük bir şaşkınlık yaşayabiliyorlar'' şeklinde konuştu.
IHLAMURUN FAYDALARI
Ihlamur, içerisinde bulunan vitaminler, antioksidanlar ve uçucu yağlar sayesinde genel sağlık üzerinde pek çok fayda sağlıyor.
Çeşitli kültürlerde idrar söktürücü ve ateş düşürücü etkisi olduğu ifade edilen ıhlamur, uykuya dalmayı kolaylaştıran ve sinirleri yatıştıran özelliklere de sahip.
Yapılan araştırmalar, ıhlamurda bulunan bir antioksidan olan quercetin'in, kardiyovasküler sistemi iltihaplanmaya karşı koruyabildiğini ortaya koydu.
Ihlamur çayının cilt tahrişlerinin yanı sıra kas ve eklem spazmlarıyla ilgili ağrıyı hafiflettiği de biliniyor.
KAYISI ÇEKİRDEKLERİ HAKKINDA BİLİM NE DİYOR?
Uzmanlar, kayısı çekirdeği ve yağının, oksidatif stresi azaltarak bağışıklık sisteminin genel direncini artırabildiğini belirtiyor.
Bilimsel çalışmalar da kayısı çekirdeği özlerinin güçlü antioksidan kapasiteye sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Özellikle içerdikleri polifenoller ve flavonoidler, serbest radikallerle reaksiyona girerek hücre hasarını önlemeye katkı sağlayabiliyor.
ÖLÜMCÜL OLABİLİR
Bilim insanları, kayısı çekirdeğindeki amigdalinin vücutta β-glukozidaz enzimi tarafından hidrolize edilerek, hidrojen siyanür üretebildiğini belirtti. Bu durum, hücresel solunumu engelleyebiliyor. Aşırı tüketim; mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, sinir, eklem ağrıları, bilinç kaybı, koma ve hatta ölüme bile yol açabiliyor.