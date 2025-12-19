İdrar söktürücü ve ateş düşürücü etkisi var. Kilosu 4 bin liraya kadar çıktı

Şifalı bitkilere özellikle serin havalarda ilgi gösterildiğini ifade eden Ağılönü, "Badem ve kayısı çekirdeklerini genellikle şeker rahatsızlığı olanlar için öneriyoruz. İkisinin de kan temizleyici özelliği var; kandaki mikropları kırmaya yardımcı oluyorlar. Bu ürünü aynı zamanda kanser hastalarına da tavsiye ediyoruz. Çekirdekler acı olursa daha faydalı olur" şeklinde konuştu.

Fiyat artışının satışları etkilemediğini belirten Ağılönü, ‘’İnsanlar, sağlıklarına öncelik verdikleri için fiyatlara bakmıyorlar. Ancak yine de güncel rakamları duyduklarında küçük bir şaşkınlık yaşayabiliyorlar'' şeklinde konuştu.