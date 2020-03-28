Idris Elba: Bağışıklık kazanmış olacağız

28.03.2020 - 14:35
Eşi Sabrina Dhowr ile birlikte corona virüse yakalanan ve tedavi gören oyuncu Idris Elba, Twitter üzerinden sağlık durumları hakkında yeni bir açıklama yaptı.
Idris Elba'dan sonra eşinin de testi pozitif çıktı
29 yaşındaki Sabrina Dhowre-Elba, Idris Elba’nın testi pozitif çıktıktan sonra karantinada onunla birlikte kalmaya devam etti. ABD’li ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’e konuşan ve “Onunla birikte olmak istedim” diyen Sabrina Dhowre-Elba, kararından dolayı pişman olmadığını söyleyerek, Idris Elba’ya bakması için 'bir eş içgüdüsü' hissettiğini öne sürdü. Sabrina Dhowre’un göz göre göre eşinden virüsü kapması eleştiri konusu oldu.
'İlişkimizi test etme fırsatı oldu'
Elba, geçen hafta sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sorulara yanıt verdi. Idris Elba, her ikisinin de corona virüse yakalandığını açıkladıktan sonra karısı Sabrina Dhowre-Elba ile karantinaya girmenin ilişkilerini test etme fırsatı verdiğini itiraf etti. Karantinanın 13’üncü gününde olan Idris Elba, Instagram’dan hayranlarının sorularını yanıtlarken, “Şimdiye kadar iyi hissediyorum. Mesele ruh sağlığını korumak. Zihnimi temiz tutmaya çalışıyorum. Huzurluyuz” ifadesini kullandı. Elba ayrıca, “Dün bir kez kavga ettik. Ben başka odaya gitmek zorunda kaldım. Karantina, ilişkinizin ve insanlığınızın bir sınavı” diye konuştu.
Idris Elba: Karantina günleri ilişkimiz için bir sınav (Tıkla oku)
İddialara isyan etti
Corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenilen ünlü oyuncu Idris Elba, corona virüse yakalandığını açıklaması için para aldığı şeklinde internette yayılan komplo teorilerine yanıt verdi. Instagram’dan canlı yayın yapan 47 yaşındaki aktör, “Bu virüs zengin ya da fakir olmakla ilgili değil. Kesinlikle herkes test yaptırmalı" dedi. Elba, “Benim gibi birine corona virüs olduğumu söylemek için para ödeneceği fikri... Bu kesinlikle saçmalık. Büyük aptallık. İnsanlar bunu habermiş gibi yaymak istiyor. Aptalca” diye konuştu.
"Ne yani burada oturup corona virüs kapmadığımız halde corona kaptık mı diyeceğiz? Bundaki mantığı anlamıyorum" diyen ünlü oyuncu ayrıca, “Bu hikayeleri hokkabaz gibi yoktan var eden çok insan bulunuyor” yorumunda bulundu.
Idris Elba corona olduğunu açıklamak için para mı aldı? (Tıkla oku)