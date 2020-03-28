Idris Elba: Bağışıklık kazanmış olacağız

İddialara isyan etti

Corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenilen ünlü oyuncu Idris Elba, corona virüse yakalandığını açıklaması için para aldığı şeklinde internette yayılan komplo teorilerine yanıt verdi. Instagram’dan canlı yayın yapan 47 yaşındaki aktör, “Bu virüs zengin ya da fakir olmakla ilgili değil. Kesinlikle herkes test yaptırmalı" dedi. Elba, “Benim gibi birine corona virüs olduğumu söylemek için para ödeneceği fikri... Bu kesinlikle saçmalık. Büyük aptallık. İnsanlar bunu habermiş gibi yaymak istiyor. Aptalca” diye konuştu.

"Ne yani burada oturup corona virüs kapmadığımız halde corona kaptık mı diyeceğiz? Bundaki mantığı anlamıyorum" diyen ünlü oyuncu ayrıca, “Bu hikayeleri hokkabaz gibi yoktan var eden çok insan bulunuyor” yorumunda bulundu.

Idris Elba corona olduğunu açıklamak için para mı aldı? (Tıkla oku)