Idris Elba corona olduğunu açıklamak için para mı aldı?

ntv.com.tr 26.03.2020 - 06:43
Corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenilen ünlü oyuncu Idris Elba, corona virüse yakalandığını açıklaması için para aldığı şeklinde internette yayılan komplo teorilerine yanıt verdi.
Instagram’dan canlı yayın yapan 47 yaşındaki aktör, “Bu virüs zengin ya da fakir olmakla ilgili değil. Kesinlikle herkes test yaptırmalı" dedi.
"PARA ALDIĞIM HABERİ BİR SAÇMALIK"
Elba, “Benim gibi birine corona virüs olduğumu söylemek için para ödeneceği fikri... Bu kesinlikle saçmalık. Büyük aptallık. İnsanlar bunu habermiş gibi yaymak istiyor. Aptalca” diye konuştu.
"Ne yani burada oturup corona virüs kapmadığımız halde corona kaptık mı diyeceğiz? Bundaki mantığı anlamıyorum" diyen ünlü oyuncu ayrıca, “Bu hikayeleri hokkabaz gibi yoktan var eden çok insan bulunuyor” yorumunda bulundu.
"BU BİR FİLM DEĞİL"
Elba, "Bu bir film değil. Ben de şu anda bir aktör değilim. Sadece bir insanım ve toplumun gözü önündeyim. Dolayısıyla insanların bunun gerçek olduğunu anlamasını istiyorum. Test yaptırdığım için ayrıcalıklı olduğumu falan hissetmiyorum" diye konuştu.
"PİŞMAN DEĞİLİM"
Başlangıçta virüse yakalanmayan ancak karantinası sırasında eşinden ayrı kalmayı reddettikten sonra corona virüs testi pozitif çıkan Sabrina Dhowre de ABD’li ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’e konuşarak, “Onunla birlikte olmak istedim. Pişman değilim. Ona bakmak için 'bir eş içgüdüsü' hissettim” demişti.
"BİR KEZ KAVGA ETTİK"
Idris Elba, Instagram’dan hayranlarının sorularını yanıtlarken, “Şimdiye kadar iyi hissediyorum. Mesele ruh sağlığını korumak. Zihnimi temiz tutmaya çalışıyorum. Huzurluyuz” ifadesini kullanmış, ayrıca, “Dün bir kez kavga ettik. Ben başka odaya gitmek zorunda kaldım. Karantina, ilişkinizin ve insanlığınızın bir sınavı” diye konuşmuştu.