Idris Elba: Karantina günleri ilişkimiz için bir sınav

"CORONA BANA KENDİMİ DAHA İYİ HİSSETTİRDİ"

Idris Elba, “Corona bir ölüm tehdidi olarak görüldü. Herkes, ‘Aman Tanrım öleceğim’ diye düşündü. Ama Covid-19, sadece bir corona türü olduğunu ve bunun bana daha iyi hissettirdiğini anlamama yardımcı oldu” dedi.