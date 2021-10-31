Idris Elba: Meghan Markle ve Prens Harry'nin düğünü hayatımın en stresli gösterisiydi

Elba, “Kuzenimin düğünü gibi değildi. Bir topluluk salonu değildi, resepsiyondu. Büyük, kocaman bir işti” diye konuştu.

Ünlü oyuncu ayrıca, “Harry ve Meghan iyi arkadaşlarım ve onların harika zaman geçirdiklerinden emin olmak istedim, dolayısıyla üzerimde çok fazla baskı vardı” diye ekledi.