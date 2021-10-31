Idris Elba: Meghan Markle ve Prens Harry'nin düğünü hayatımın en stresli gösterisiydi

Haberler - ntv.com.tr 31.10.2021 - 13:54
Müzisyenlik yönüyle de öne çıkan ünlü aktör Idris Elba, 2018’de evlenen Meghan Markle ve Prens Harry’nin düğünü hakkında konuştu.
Jimmy Fallon’un TV şovuna katılan 49 yaşındaki İngiliz oyuncu, kraliyet düğününde DJ’lik yapmasını, “hayatının en stresli gösterisi” olarak nitelendirdi.
Elba, “Kuzenimin düğünü gibi değildi. Bir topluluk salonu değildi, resepsiyondu. Büyük, kocaman bir işti” diye konuştu.
Ünlü oyuncu ayrıca, “Harry ve Meghan iyi arkadaşlarım ve onların harika zaman geçirdiklerinden emin olmak istedim, dolayısıyla üzerimde çok fazla baskı vardı” diye ekledi.
Elba ayrıca, düğün öncesi Meghan Markle’dan bazı talimatlar aldığını da belirtirken, “Meghan bana bir müzik listesi gönderdi, dolayısıyla onun ne istediğini önceden biliyordum” ifadesini kullandı.
Meghan Markle ve Prens Harry çifti 19 Mayıs 2018’de Windsor Kalesi’ndeki St George Şapeli'nde evlendi. Tüm dünyanın canlı yayınlarla takip ettiği düğünde Markle, Givenchy markasının kreatif direktörü İngiliz tasarımcı Clara Waighth Kelle imzalı gelinlik giydi.
Markle, 4,5 metre uzunluğunda bir duvağı olan gelinliğini Kraliçe Elizabeth'e ait olan Queen Mary isimli, 1932 yılından kalma gelin tacı ile tamamladı. Tacın ortasında bulunan broş ise 1893 yılına aitti.
Davetlilere düğüne katılırken kıyafet zorunluluğu da getirildi. Kadınlar şapka ve diz altı elbise ile erkekler ise kravatlı takım elbise ile törene katıldı. David Beckham ve Victoria Beckham, Oprah Winfrey, Elton John, Priyanka Chopra, Serena Williams, Charlotte Riley ve Tom Hardy gibi pek çok ünlü isim de törende hazır bulundu.
Kilise töreninin ardından Prens Charles tarafından Windsor Şatosu'nda bir resepsiyon verildi. Resepsiyona genç çiftin ailesi ve arkadaşları katıldı. Gecede 200 davetli vardı.
Meghan ve Harry çiftinin oğulları Archie 6 Mayıs 2019’da dünyaya geldi. 2020 yılında kraliyet görevlerini bırakma kararı alan çift, ABD’ye taşındı.
Bu yıl 4 Haziran’da ise Lilibet Diana adını verdikleri kızları dünyaya geldi.