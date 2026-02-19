İftar heycanı tüm Türkiye'yi sardı. Ramazanın ilk gününe layık iftar menüsü

Ezogelin çorbası için malzemeler 2 çay bardağı mercimek, 3 yemek kaşığı pirinç, 2 yemek kaşığı bulgur, 1 adet soğan, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı tereyağı, 6 su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı nane ve 1 tatlı kaşığı tuz olarak karşımıza çıkıyor.

Sıcak suyu geniş bir tencereye alıyoruz yıkanan mercimek, pirinç, bulgur ve tuzu da tencereye ekliyoruz. Yaklaşık 35 dakika, kırmızı mercimekler yumuşayana kadar pişiriliyor. Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını erip üzerine 1 adet küp doğranmış kuru soğanı eklenir ve kavurmaya başlanıyor Kavrulan soğanlara 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyip iyice karıştırılması gerekiyor.1 tatlı kaşığı naneyi eklenip, 2 dakika daha kavuruluyor. Bakliyatların kaynatıldığı tencereye kavrulan sos karışımı ilave edildikten sonra 10 dakika daha pişirildiğinde servis edilir hale geliyor.