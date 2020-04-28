İftar menüsü için en özel Anadolu lezzetlerinden öneriler
Her yöresinin birbirinden ayrı bir tadı olan Anadolu'nun sofralarından sayfalarımıza taşınan yemekler, kültürel mirasımızın belki de son kaleleri. Mutfak Magazin Dergisi'nin hazırladığı listedeki yemeklerin çoğu tüm Türkiye'de yapılıyor ancak en özeli nerede yapılıyor sorusunun cevabını veriyoruz size. İşte Ramazan ayında iftar sofralarınızda deneyebileceğiniz lezzet önerileri...
Testi Kebabı | Nevşehir
Bir testinin içinde bol malzeme ve etin buluşması ile ortaya çıkan bu testi kebabı, eritilmiş kuyruk yağı ile lezzetin doruğuna ulaşıyor. Üzeri hamurla kapatılan ve taş fırınlarda pişirilen bu kebap, dört saatlik macerasını dost meclislerinde tamamlıyor. Satırla, tek hamlede kırılan testiden ise buram buram Anadolu kokusu yayılıyor.
Ankara Tava | Ankara
Arpa şehriye ile yapılan pilav ve kuzu etinin birlikte pişerek oluşturdukları sıra dışı lezzet.
Altı Cacıklı | Gaziantep
Gaziantep'ten yayılan lezzet cümbüşü; taze sarımsak, kuzu eti ve tırnak pide ile.
Patlıcan Kebabı | Şanlıurfa
Dünyaca meşhur Şanlıurfa Birecik bölgesinin özel patlıcanı yine Şanlıurfa'da Patlıcan Kebabı adı ile taçlandırılıyor.
Zahter Salatası | Hatay
Her yemeğin yanında, her öğünde.
Bafra Pidesi | Samsun
Özel hamurundan ve taptaze tereyağından
yayılan kokusuyla baş döndüren lezzet. İster kapalı isterseniz açık, isterseniz kıymalı isterseniz de peynirli.
Şambali | İzmir
İzmir sokaklarının enerji veren tatlısı.
Midye Dolma İzmir
Küçük ve taptaze olan İzmir midyelerinin, tam
kararında pirinç ve karabiberle birleşmesi bu lezzetin püf noktası.
Badem Köftesi | Datça /Muğla
Datça bademi ile etin uyumu!
Lahm-i Kiraz | Hatay
Tabiri caiz ise meyve ve etin halayı.
Perde Pilavı | Siirt
Her malzemesi farklı bir anlam taşıyan perde pilavı, özellikle kayınvalide ve gelin arasında bir tür mesajlaşmadır.
Tandırda Kalkan | İstanbul
Kalkanın en yağlı olduğu zamanlarda sofraları
neşelendiren, İstanbul havasını taşıyan tat.
Katmer | Gaziantep
İlk lokmadan itibaren yiyeni başka diyarlara götüren katmer; Gaziantepli
ustaların elinde ayrı bir lezzete dönüşüyor.
Etli Yaprak Sarma | Tokat
Yaratıcı Anadolu mutfağının en güzel örneklerinden biri.
Aşure | İstanbul
Kimilerine göre Muharrem ayının ruhani
lezzeti, kimine göre iste paylaşmanın
en tatlı yolu. Nuh'un umudu, Ermenilerin
anuş-abur'u... Bereketi, herkesin farklı bir tarife sahip olmasına da yansıyan aşure, İstanbul'un en özel lezzetlerinden.
Atom Kokoreç | İzmir
Uykuluktan yapılan bu kokoreç için gerçek adres İzmir!
Beyran | Gaziantep
Lezzet ve enerji deposu. Sabah saatlerinde Gazianteplilerin vazgeçilmezi
Büryan | Siirt
Büryan, iç organları alınmış bütün kuzu
2-3 metre derinliğindeki, kapağı çamur ile kapatılan kuyularda odun ateşiyle pişirilir. Genelde yaz aylarında tüketilen büryan; isteğinize göre kemikli ya da kemiksiz olarak, taze pide üzerinde servis edilir.
Çömlek Pilavı | Şebinkarahisar
Sebzeler ve kuzu eti ile fırında birlikte pişen pirinç pilavı, olağanüstü! Sadece bu pilav için Şebinkarahisar'a gidilir.
Çi Börek | Eskişehir
Kıpçak lehçesinde lezzetli anlamına gelen
çi'den adını alan bu böreğe
Kırım Tatarları şırbörek, çiberek, çiborek de diyor.
Domates Cive | Antalya
Domatesin en özel ve lezzetli hali. Sıcak ya da
soğuk fark etmez, Antalya için yaz aylarının vazgeçilmezi.
Lor Sarma | Bayburt
Bayburt'un en başyemeği, Lor dolması derler buna. Mest eder dili, damağı
Lor dolması derler buna
Karalahana Çorbası | Ordu
Tam bir vitamin deposu.
Demir Tatlısı | Erzurum
Demir kalıplarla hazırlanan, her öğün aranan Erzurum lezzeti.
Vişne Yaprağı Sarması Konya |
Malatya
Malatya ile özdeşleşen yemek.
Tokat Kebabı | Tokat
Bilinen pişirme tekniklerini alt üst eden, özel fırında; kuzu eti, domates, patlıcan, biber ve patates buluşuyorlar. Özel yapılmış lavaş ile fevkaladenin fevkinde.
Döner | Kastamonu
Döner hakkında çok rivayet vardır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de karşınıza çıkar. Bir dönem lüle kebap olarak da bilinen döner dünyaya mal olmuş bir yemek. Bu özel lezzetin tarihi 17. yüzyıl ortalarına kadar gider. Orijinali kuzu etlidir ve Kastamonu dönerin hakkını verir...
Erişte | Kastamonu
Anadolu yaratıcılığının en güzel örneği olan eriştenin kökeni Orta Asya'ya kadar uzanıyor. Dayanışmanın, paylaşmanın ve bereketin
lezzetini de taşıyan erişte, Kastamonu'da ise
siyez buğdayından elde edilen unla yapılıyor.
Islama Köfte | Adapazarı
Dilimlenmiş ekmekler, biberli ve yağlı et
suyuna batırılır ve köftelerle birlikte ızgara edilerek servis edilir.
Isparta Kebabı | Isparta
Yaklaşık beş saatlik pişme süresine sahip
olan Isparta kebabı, kendine özgü bakır
tabaklarda lavaş ekmeği üzerine servis edilir.
İskilip Dolması | Çorum
Ca dolması ya da İskilip dolması. Hangi isimle söylerseniz söyleyin ama ak çeltik pirinci ve kuzu eti ile pişirilen bu olağanüstü lezzeti Çorum İskilip'te mutlaka deneyin
İç Pilav | İstanbul
Bol baharatlı, kuş üzümlü, fıstıklı pilav; ciğer ile taçlanıyor.
Zeytinyağlı İmambayıldı İstanbul
Rivayet odur ki; imam zengin bir
zeytinyağı tüccarının damadı olur.
Kızın çeyizinde bol miktarda ve
kaliteli zeytinyağı vardır. Evliliklerinin
ilk günlerinde yeni gelin kocasına bu kaliteli yağla hazırlanmış patlıcanlı ve sebzeli bir yemek yapmaktadır. Bir gün masada imamın çok sevdiği o yemek yoktur.
İmam zeytinyağının bittiğini anlayınca üzüntüden bayılır.
Nokul | Sinop
Dileyene kıymalısı, dileyene cevizli ve üzümlüsü.
Aluciye | Mardin
Erik ile yapılan ve Anadolu'daki meyveli yemekleri taçlandıran bir lezzet.
Diyarbakır Tavası | Diyarbakır
Hem göze hem de damaklara hitap eden Güneydoğu lezzeti.
İçli Köfte Haşlama Kahramanmaraş
İçli köftenin hafif tarifi.
İskender | Bursa
1867 yılında Bursa Kayhan Çarşısı'nda Uludağ'ın enfes kekikleriyle beslenen koçlardan elde edilen etle üretilen İskender, şimdi tüm Türkiye'nin vazgeçilmezi.
Kabak Çiçeği Dolması | Muğla
Yüzünü güneşe dönen kabak çiçekleri
bu sefer sofralarda bahar havası estiriyor.
Kaburga Dolması | Diyarbakır
Emeği de lezzeti de unutulmaz olan
kaburga dolma; kasap tarafından dolmalık olarak hazırlanan kaburgaların pirinç, kuşbaşı et, badem ve baharatlardan oluşan pilavla doldurulmasıyla elde ediliyor.
Kuyu Tandır | Kastamonu
2,5 metre çapında, 4 metre derinliğindeki kuyularda pişirilen bu yemeğin
bir diğer adı da Biran'dır.
Kağıt Kebabı | Malatya
Malatya çarşılarından tüm Türkiye'ye yayılan özel lezzet
Kabak Tatlısı | Hatay
Kireçle hazırlanan bu tatlının dışı çıtır çıtır içi ise yumuşacıktır.
Katıklı Dolma | Bitlis
Kabak ile yapılan katıklı dolma, Bitlis'ten tüm Anadolu'ya bir lezzet hediyesi.
Kestane Aşı | Bursa
Uludağ'ın kokusunu sofraya taşıyan yemek.
Kalburabastı | Sivas
Sivas hurması da denen bu lezzet özellikle Ramazan aylarının vazgeçilmezi.
Keşşir Dolması Hatay
Mor havucun (keşşir) doldurulması ile hazırlanır.
Künefe | Hatay
Akdeniz'in lezzet yıldızı.
Özel dökme kadayıfın mangal
üzerinde künefe peynirine
kavuşmasının lezzetli hikayesi.
Lahmacun | Gaziantep
Özellikle közlenmiş patlıcanla servis edilen Gaziantep lahmacunu; sarımsaklı ve
bol kıymalı harcı ve çıtır çıtır
hamuru ile dillerden
düşmeyen bir lezzet.
Ayvalı Taraklık | Gaziantep
Ayvalı taraklık ya da eğşili taraklık. Ayva ve
kuzu pirzola ile lezzet şehri Gaziantep'te bambaşka bir lezzet yolculuğu.
Mantı | Kayseri
Bir yemek kaşığına 40 tane mantı düşmezse o mantı olmamış
demektir Kayseri'de!
Paça | Kahramanmaraş
İran'ın Kazvin şehrinden Anadolu'nun hemen her yöresine yayılan, bir sağlık ve lezzet deposu.
Su Böreği | Konya
Davet sofralarının vazgeçilmezi.
Revani | Sinop
Balkanlardan gelen tarifle şekillenen
bu lezzetin sırrı köy yumurtasıdır. Şerbetiyle,
dokusuyla dillere destan olan Sinop revanisinin ünü sınırlarını çoktan aşmıştır.
Sütlaç | Hamsiköy-Rize
Rize'nin dağlarının kokusunu taşıyan sütü, her öğünün baş tacı.
Çiçek Bamya | Konya
Kurutulmuş minik çiçek bamyalar ile yapılan çiçek bamya, Konya'nın en özel lezzetlerinden biri.
Tava Ciğer | Edirne
Yumuşacık ve damakları şenlendiren Trakya lezzeti.
Tahinli Pide | Aydın
Yapımı kadar hazmı da kolay olan Ege lezzeti.
Tandır Çorbası | Konya
Tandırda ve toprak kaplarda pişen tandır çorba, en özel sofraların baş tacı.
Tavukgöğsü | İstanbul
Muhallebi, kazandibi, keşkül-ü fukara... Bu üç tatlı da Bizans mutfağından günümüze gelmiş, Osmanlı döneminde son şeklini almış.
Un Helvası / Tokat
Hz. Mevlana; "koruk bile zamanla helvaya döner" derken un helvasındaki emeğe göndermede bulunuyor. Anadolu'nun hemen her yerinde farklı usuller ile yapılır ama Tokat'ta bir başka
Nohutlu İşkembe | İstanbul
Aslında bir yahni olan bu yemek,
hem zahmetli hem de çok lezzetli.
Uşak Tarhanası | Uşak
Kıtır kıtır ekmeklerle servis edilen kış çorbası.
Erikli Yavan Sarma | Tokat
Anadolu'da etsiz yemekler yavan olarak adlandırılır. Adı yavan ama lezzeti kuru erik ve Narince üzüm yaprağı ile tavan yapan,
Time Dergisi'ne konuk olan bir Tokat lezzeti.
Ciğer Sarma | Edirne
Rumeli mutfağından saray mutfağına kadar giren bu yemek, iç pilavın kuzu gömleğe sarılmasıyla elde edilir.
Yuvalama / Gaziantep
Tam bir imece lezzeti
Konya Tarhanası Konya
443 yıldır yaşatılan, güneş kokusunu
içine çeken bu lezzet kışın kızartılarak da
yeniyor. Hele çıtır çıtır yanan bir sobanın üstünde kızartılırsa tadına doyum olmaz.
Sura | Balıkesir
Kurban bayramlarında ve özel günlerde sofranın tek hakimidir.
Sütlü İncir Tatlısı Aydın
İncir uyutması da denen bu tatlı hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
Balkan Köftesi | Kırklareli
Nam-ı diğer Cevapcici!
Şebit (Yağlama) | Kayseri
Lezzetin kat kat hali.
Baklava | Gaziantep
Isırarak iki hamlede yiyin ve baklavayı elinize alıp tersten ısırın ki içindeki tabana yayılan fıstığın ve sade yağın rahiyası damağınıza yapışsın!...
Selekeli | Ağrı
Sacda pişirilen bu enfes lezzet, Ağrı Dağı'nın haşmetini sofralara taşıyor.
Bakla Sarması | Amasya
Etsiz yemek sevenler için lezzetin zirvesinde bir
seçenek. Kuru bakla, aromatik baharatlar ve
yarma düğüsü ile "Bakla Dolması". Bazı evlerde
tencere altına kemikli kurutulmuş et de koyuluyor.
Şevket-i Bostan | Tire-İzmir
Aslında yabani bir bitki olan şevket-i bostan, usta ellerde lezzet şölenine dönüşüyor.
Şiş Köfte | Burdur
İlk defa Burdur'da ortaya çıkan ve halen orijinaline uygun olarak sadece Burdurlu ustalar tarafından yapılan lezzetli köfte.
Taze
Şiveydiz | Gaziantep
Taze sarımsağın enfes aromasıyla...
Yağ Somunu | Konya
Konya'nın Pazar kahvaltılarının en lezzetli geleneği.
Pehli | Tokat
Kuzunun suyu ile pişen pilavla servis edilen pehli, güç versin diye pehlivanlara özel olarak hazırlanırmı
Sac Arası | Konya
Hazırlanan tatlı tepsisi sacın üzerine konur, ocağa oturtulur. Üzerine ikinci bir sac kapatılır ve o sacın üzerine ocaktan alınan meşe odununun korları döşenir ve böylece tatlı tepsisi iki sac arasında pişer.
Sakarya Mıhlaması | Ordu
Yerel bir otu lezzet haline dönüştüren Anadolu kadınlarının el emeği.
Sakızlı Muhallebi | İstanbul
Damla sakızının muhteşem aroması ile muhallebiler içinde belki de en özel yere sahip
Cağ Kebabı | Erzurum
Erzurum'dan tüm Türkiye'ye yayılan bu lezzet, cağ veya bico denilen şişlere takılan oğlak ya da kuzu etinden yapılır. Baharatları baş döndürür, tadı ise uzun süre damaklardan silinmez.
Ali Nazik | Gaziantep
Gaziantep'ten dünyaya yayılan lezzet!
Satır Köfte | Tekirdağ
Kıvırcık süt kuzusu, satırda ve tahta kütük üzerinde doğranmış, siniri ayıklanmış et ve tuz... Sadeliğin mükemmelliği.
Sıgıl Mahşi | Hatay
Kabakların et ve bakliyatla doldurulması ile hazırlanan bu yemek, çok kültürlü Hatay mutfağının en leziz örneklerinden.
Sini Oruğu | Hatay
İçli köftenin tepside sunulan ve tadına doyulmayan hali.
Sırık Kebabı | Çorum
Meşe odununun karşısında yavaş yavaş pişen kuzu, nar gibi kızararak bir sanat eserine dönüşüyor.
Sivas Köfte | Sivas
Her öğünün aranan lezzeti
Kandilli Mantı | Edirne
Orijinali yaban ördeği ile yapılan, alışılmışın
çok dışında, özel bir lezzet. Şimdilerde tavuk eti ile yapılıyor.
Maklube Diyarbakır
Şehirleri kavga ettiren lezzet. Ama bize göre bu lezzetin kadim ev sahibi Diyarbakır.
Mıhlama | Trabzon
Tüm Karadeniz'in en özel lezzeti olan mıhlama
Trabzon'da ise lezzetinin zirvesine çıkıyor.
Özel peyniri, mısır unu ve Trabzon tereyağının
enfes buluşması olan mıhlama, çalışkan Karadeniz halkının enerji deposu.
Madımak | Sivas
Baharın müjdecisi madımak.
Kuzu Etli Rezene | İzmir
Rezenenin faydaları saymakla bitmez,hele kuzunun tadıyla birleşince tarifi imkansız bir lezzet çıkar ortaya.
Zeytinyağlı Enginar Dolması
Her yemeğin yanında, her öğünde.
Bir tür mantılı çorba ama oldukça sıra dışı ve özel.
Burma Kadayıf | Diyarbakır
Ustasının ellerinde sanat eserine dönüşen bu lezzet, tüm duyulara hitap ediyor. Kokusuyla, lezzetiyle, görüntüsüyle adeta bir şölen yaratıyor
Firik Pilavı | Gaziantep
Tütsü tadıyla damakları şenlendiren pilav.
Furun Kebabı | Konya
Selçuklulardan günümüze gelen, geleneksel tat.
Tandırda Kaz Çekmesi | Kars
Yüzlerce yıldır sofralarda olan, özgün bir Kars yemeği.
Sarıyer Böreği | İstanbul
Kat kat lezzet, kat kat emek.
Yüzük Çorbası | Adana
Bir tür mantılı çorba ama oldukça sıra dışı ve özel.