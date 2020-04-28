İftar menüsü için en özel Anadolu lezzetlerinden öneriler

Her yöresinin birbirinden ayrı bir tadı olan Anadolu'nun sofralarından sayfalarımıza taşınan yemekler, kültürel mirasımızın belki de son kaleleri. Mutfak Magazin Dergisi'nin hazırladığı listedeki yemeklerin çoğu tüm Türkiye'de yapılıyor ancak en özeli nerede yapılıyor sorusunun cevabını veriyoruz size. İşte Ramazan ayında iftar sofralarınızda deneyebileceğiniz lezzet önerileri...

Abone ol Paylaş







Testi Kebabı | Nevşehir



Bir testinin içinde bol malzeme ve etin buluşması ile ortaya çıkan bu testi kebabı, eritilmiş kuyruk yağı ile lezzetin doruğuna ulaşıyor. Üzeri hamurla kapatılan ve taş fırınlarda pişirilen bu kebap, dört saatlik macerasını dost meclislerinde tamamlıyor. Satırla, tek hamlede kırılan testiden ise buram buram Anadolu kokusu yayılıyor.

Ankara Tava | Ankara



Arpa şehriye ile yapılan pilav ve kuzu etinin birlikte pişerek oluşturdukları sıra dışı lezzet.

Altı Cacıklı | Gaziantep



Gaziantep'ten yayılan lezzet cümbüşü; taze sarımsak, kuzu eti ve tırnak pide ile.

Patlıcan Kebabı | Şanlıurfa



Dünyaca meşhur Şanlıurfa Birecik bölgesinin özel patlıcanı yine Şanlıurfa'da Patlıcan Kebabı adı ile taçlandırılıyor.

Zahter Salatası | Hatay



Her yemeğin yanında, her öğünde.

Bafra Pidesi | Samsun

Özel hamurundan ve taptaze tereyağından

yayılan kokusuyla baş döndüren lezzet. İster kapalı isterseniz açık, isterseniz kıymalı isterseniz de peynirli.

Şambali | İzmir



İzmir sokaklarının enerji veren tatlısı.

Midye Dolma İzmir Küçük ve taptaze olan İzmir midyelerinin, tam

kararında pirinç ve karabiberle birleşmesi bu lezzetin püf noktası.

Badem Köftesi | Datça /Muğla



Datça bademi ile etin uyumu!

Lahm-i Kiraz | Hatay



Tabiri caiz ise meyve ve etin halayı.

Perde Pilavı | Siirt



Her malzemesi farklı bir anlam taşıyan perde pilavı, özellikle kayınvalide ve gelin arasında bir tür mesajlaşmadır.

Tandırda Kalkan | İstanbul

Kalkanın en yağlı olduğu zamanlarda sofraları

neşelendiren, İstanbul havasını taşıyan tat.

Katmer | Gaziantep



İlk lokmadan itibaren yiyeni başka diyarlara götüren katmer; Gaziantepli

ustaların elinde ayrı bir lezzete dönüşüyor.







Etli Yaprak Sarma | Tokat



Yaratıcı Anadolu mutfağının en güzel örneklerinden biri.





Aşure | İstanbul

Kimilerine göre Muharrem ayının ruhani

lezzeti, kimine göre iste paylaşmanın

en tatlı yolu. Nuh'un umudu, Ermenilerin

anuş-abur'u... Bereketi, herkesin farklı bir tarife sahip olmasına da yansıyan aşure, İstanbul'un en özel lezzetlerinden.

Atom Kokoreç | İzmir

Uykuluktan yapılan bu kokoreç için gerçek adres İzmir!

Beyran | Gaziantep



Lezzet ve enerji deposu. Sabah saatlerinde Gazianteplilerin vazgeçilmezi

Büryan | Siirt

Büryan, iç organları alınmış bütün kuzu

2-3 metre derinliğindeki, kapağı çamur ile kapatılan kuyularda odun ateşiyle pişirilir. Genelde yaz aylarında tüketilen büryan; isteğinize göre kemikli ya da kemiksiz olarak, taze pide üzerinde servis edilir.

Çömlek Pilavı | Şebinkarahisar





Sebzeler ve kuzu eti ile fırında birlikte pişen pirinç pilavı, olağanüstü! Sadece bu pilav için Şebinkarahisar'a gidilir.

Çi Börek | Eskişehir

Kıpçak lehçesinde lezzetli anlamına gelen

çi'den adını alan bu böreğe

Kırım Tatarları şırbörek, çiberek, çiborek de diyor.

Domates Cive | Antalya



Domatesin en özel ve lezzetli hali. Sıcak ya da

soğuk fark etmez, Antalya için yaz aylarının vazgeçilmezi.

Lor Sarma | Bayburt



Bayburt'un en başyemeği, Lor dolması derler buna. Mest eder dili, damağı

Lor dolması derler buna

Karalahana Çorbası | Ordu



Tam bir vitamin deposu.



Demir Tatlısı | Erzurum



Demir kalıplarla hazırlanan, her öğün aranan Erzurum lezzeti.

Vişne Yaprağı Sarması Konya |

Malatya Malatya ile özdeşleşen yemek.

Tokat Kebabı | Tokat



Bilinen pişirme tekniklerini alt üst eden, özel fırında; kuzu eti, domates, patlıcan, biber ve patates buluşuyorlar. Özel yapılmış lavaş ile fevkaladenin fevkinde.



Döner | Kastamonu



Döner hakkında çok rivayet vardır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de karşınıza çıkar. Bir dönem lüle kebap olarak da bilinen döner dünyaya mal olmuş bir yemek. Bu özel lezzetin tarihi 17. yüzyıl ortalarına kadar gider. Orijinali kuzu etlidir ve Kastamonu dönerin hakkını verir...

Erişte | Kastamonu

Anadolu yaratıcılığının en güzel örneği olan eriştenin kökeni Orta Asya'ya kadar uzanıyor. Dayanışmanın, paylaşmanın ve bereketin

lezzetini de taşıyan erişte, Kastamonu'da ise

siyez buğdayından elde edilen unla yapılıyor.

Islama Köfte | Adapazarı



Dilimlenmiş ekmekler, biberli ve yağlı et

suyuna batırılır ve köftelerle birlikte ızgara edilerek servis edilir.

Isparta Kebabı | Isparta



Yaklaşık beş saatlik pişme süresine sahip

olan Isparta kebabı, kendine özgü bakır

tabaklarda lavaş ekmeği üzerine servis edilir.

İskilip Dolması | Çorum



Ca dolması ya da İskilip dolması. Hangi isimle söylerseniz söyleyin ama ak çeltik pirinci ve kuzu eti ile pişirilen bu olağanüstü lezzeti Çorum İskilip'te mutlaka deneyin

İç Pilav | İstanbul



Bol baharatlı, kuş üzümlü, fıstıklı pilav; ciğer ile taçlanıyor.

Zeytinyağlı İmambayıldı İstanbul





Rivayet odur ki; imam zengin bir

zeytinyağı tüccarının damadı olur.

Kızın çeyizinde bol miktarda ve

kaliteli zeytinyağı vardır. Evliliklerinin

ilk günlerinde yeni gelin kocasına bu kaliteli yağla hazırlanmış patlıcanlı ve sebzeli bir yemek yapmaktadır. Bir gün masada imamın çok sevdiği o yemek yoktur.

İmam zeytinyağının bittiğini anlayınca üzüntüden bayılır.

Nokul | Sinop



Dileyene kıymalısı, dileyene cevizli ve üzümlüsü.

Aluciye | Mardin



Erik ile yapılan ve Anadolu'daki meyveli yemekleri taçlandıran bir lezzet.

Diyarbakır Tavası | Diyarbakır



Hem göze hem de damaklara hitap eden Güneydoğu lezzeti.

İçli Köfte Haşlama Kahramanmaraş



İçli köftenin hafif tarifi.

İskender | Bursa



1867 yılında Bursa Kayhan Çarşısı'nda Uludağ'ın enfes kekikleriyle beslenen koçlardan elde edilen etle üretilen İskender, şimdi tüm Türkiye'nin vazgeçilmezi.

Kabak Çiçeği Dolması | Muğla



Yüzünü güneşe dönen kabak çiçekleri

bu sefer sofralarda bahar havası estiriyor.

Kaburga Dolması | Diyarbakır



Emeği de lezzeti de unutulmaz olan

kaburga dolma; kasap tarafından dolmalık olarak hazırlanan kaburgaların pirinç, kuşbaşı et, badem ve baharatlardan oluşan pilavla doldurulmasıyla elde ediliyor.

Kuyu Tandır | Kastamonu 2,5 metre çapında, 4 metre derinliğindeki kuyularda pişirilen bu yemeğin

bir diğer adı da Biran'dır.

Kağıt Kebabı | Malatya



Malatya çarşılarından tüm Türkiye'ye yayılan özel lezzet





Kabak Tatlısı | Hatay



Kireçle hazırlanan bu tatlının dışı çıtır çıtır içi ise yumuşacıktır.

Katıklı Dolma | Bitlis



Kabak ile yapılan katıklı dolma, Bitlis'ten tüm Anadolu'ya bir lezzet hediyesi.

Kestane Aşı | Bursa



Uludağ'ın kokusunu sofraya taşıyan yemek.

Kalburabastı | Sivas



Sivas hurması da denen bu lezzet özellikle Ramazan aylarının vazgeçilmezi.

Keşşir Dolması Hatay Mor havucun (keşşir) doldurulması ile hazırlanır.

Künefe | Hatay



Akdeniz'in lezzet yıldızı.

Özel dökme kadayıfın mangal

üzerinde künefe peynirine

kavuşmasının lezzetli hikayesi.

Lahmacun | Gaziantep



Özellikle közlenmiş patlıcanla servis edilen Gaziantep lahmacunu; sarımsaklı ve

bol kıymalı harcı ve çıtır çıtır

hamuru ile dillerden

düşmeyen bir lezzet.





Ayvalı Taraklık | Gaziantep

Ayvalı taraklık ya da eğşili taraklık. Ayva ve

kuzu pirzola ile lezzet şehri Gaziantep'te bambaşka bir lezzet yolculuğu.

Mantı | Kayseri





Bir yemek kaşığına 40 tane mantı düşmezse o mantı olmamış

demektir Kayseri'de!

Paça | Kahramanmaraş

İran'ın Kazvin şehrinden Anadolu'nun hemen her yöresine yayılan, bir sağlık ve lezzet deposu.

Su Böreği | Konya Davet sofralarının vazgeçilmezi.

Revani | Sinop



Balkanlardan gelen tarifle şekillenen

bu lezzetin sırrı köy yumurtasıdır. Şerbetiyle,

dokusuyla dillere destan olan Sinop revanisinin ünü sınırlarını çoktan aşmıştır.

Sütlaç | Hamsiköy-Rize



Rize'nin dağlarının kokusunu taşıyan sütü, her öğünün baş tacı.

Çiçek Bamya | Konya



Kurutulmuş minik çiçek bamyalar ile yapılan çiçek bamya, Konya'nın en özel lezzetlerinden biri.

Tava Ciğer | Edirne



Yumuşacık ve damakları şenlendiren Trakya lezzeti.

Tahinli Pide | Aydın



Yapımı kadar hazmı da kolay olan Ege lezzeti.

Tandır Çorbası | Konya



Tandırda ve toprak kaplarda pişen tandır çorba, en özel sofraların baş tacı.

Tavukgöğsü | İstanbul



Muhallebi, kazandibi, keşkül-ü fukara... Bu üç tatlı da Bizans mutfağından günümüze gelmiş, Osmanlı döneminde son şeklini almış.

Un Helvası / Tokat



Hz. Mevlana; "koruk bile zamanla helvaya döner" derken un helvasındaki emeğe göndermede bulunuyor. Anadolu'nun hemen her yerinde farklı usuller ile yapılır ama Tokat'ta bir başka

Nohutlu İşkembe | İstanbul



Aslında bir yahni olan bu yemek,

hem zahmetli hem de çok lezzetli.

Uşak Tarhanası | Uşak



Kıtır kıtır ekmeklerle servis edilen kış çorbası.

Erikli Yavan Sarma | Tokat Anadolu'da etsiz yemekler yavan olarak adlandırılır. Adı yavan ama lezzeti kuru erik ve Narince üzüm yaprağı ile tavan yapan,

Time Dergisi'ne konuk olan bir Tokat lezzeti.

Ciğer Sarma | Edirne





Rumeli mutfağından saray mutfağına kadar giren bu yemek, iç pilavın kuzu gömleğe sarılmasıyla elde edilir.

Yuvalama / Gaziantep



Tam bir imece lezzeti

Konya Tarhanası Konya



443 yıldır yaşatılan, güneş kokusunu

içine çeken bu lezzet kışın kızartılarak da

yeniyor. Hele çıtır çıtır yanan bir sobanın üstünde kızartılırsa tadına doyum olmaz.

Sura | Balıkesir



Kurban bayramlarında ve özel günlerde sofranın tek hakimidir.

Sütlü İncir Tatlısı Aydın



İncir uyutması da denen bu tatlı hem sağlıklı hem de çok lezzetli.

Balkan Köftesi | Kırklareli



Nam-ı diğer Cevapcici!

Şebit (Yağlama) | Kayseri



Lezzetin kat kat hali.

Baklava | Gaziantep

Isırarak iki hamlede yiyin ve baklavayı elinize alıp tersten ısırın ki içindeki tabana yayılan fıstığın ve sade yağın rahiyası damağınıza yapışsın!...

Selekeli | Ağrı



Sacda pişirilen bu enfes lezzet, Ağrı Dağı'nın haşmetini sofralara taşıyor.

Bakla Sarması | Amasya

Etsiz yemek sevenler için lezzetin zirvesinde bir

seçenek. Kuru bakla, aromatik baharatlar ve

yarma düğüsü ile "Bakla Dolması". Bazı evlerde

tencere altına kemikli kurutulmuş et de koyuluyor.

Şevket-i Bostan | Tire-İzmir



Aslında yabani bir bitki olan şevket-i bostan, usta ellerde lezzet şölenine dönüşüyor.

Şiş Köfte | Burdur



İlk defa Burdur'da ortaya çıkan ve halen orijinaline uygun olarak sadece Burdurlu ustalar tarafından yapılan lezzetli köfte.

Taze

Şiveydiz | Gaziantep



Taze sarımsağın enfes aromasıyla...

Yağ Somunu | Konya



Konya'nın Pazar kahvaltılarının en lezzetli geleneği.

Pehli | Tokat



Kuzunun suyu ile pişen pilavla servis edilen pehli, güç versin diye pehlivanlara özel olarak hazırlanırmı

Sac Arası | Konya



Hazırlanan tatlı tepsisi sacın üzerine konur, ocağa oturtulur. Üzerine ikinci bir sac kapatılır ve o sacın üzerine ocaktan alınan meşe odununun korları döşenir ve böylece tatlı tepsisi iki sac arasında pişer.

Sakarya Mıhlaması | Ordu



Yerel bir otu lezzet haline dönüştüren Anadolu kadınlarının el emeği.

Sakızlı Muhallebi | İstanbul



Damla sakızının muhteşem aroması ile muhallebiler içinde belki de en özel yere sahip

Cağ Kebabı | Erzurum



Erzurum'dan tüm Türkiye'ye yayılan bu lezzet, cağ veya bico denilen şişlere takılan oğlak ya da kuzu etinden yapılır. Baharatları baş döndürür, tadı ise uzun süre damaklardan silinmez.

Ali Nazik | Gaziantep



Gaziantep'ten dünyaya yayılan lezzet!

Satır Köfte | Tekirdağ



Kıvırcık süt kuzusu, satırda ve tahta kütük üzerinde doğranmış, siniri ayıklanmış et ve tuz... Sadeliğin mükemmelliği.

Sıgıl Mahşi | Hatay



Kabakların et ve bakliyatla doldurulması ile hazırlanan bu yemek, çok kültürlü Hatay mutfağının en leziz örneklerinden.

Sini Oruğu | Hatay



İçli köftenin tepside sunulan ve tadına doyulmayan hali.

Sırık Kebabı | Çorum



Meşe odununun karşısında yavaş yavaş pişen kuzu, nar gibi kızararak bir sanat eserine dönüşüyor.

Sivas Köfte | Sivas



Her öğünün aranan lezzeti

Kandilli Mantı | Edirne



Orijinali yaban ördeği ile yapılan, alışılmışın

çok dışında, özel bir lezzet. Şimdilerde tavuk eti ile yapılıyor.

Maklube Diyarbakır

Şehirleri kavga ettiren lezzet. Ama bize göre bu lezzetin kadim ev sahibi Diyarbakır.





Mıhlama | Trabzon



Tüm Karadeniz'in en özel lezzeti olan mıhlama

Trabzon'da ise lezzetinin zirvesine çıkıyor.

Özel peyniri, mısır unu ve Trabzon tereyağının

enfes buluşması olan mıhlama, çalışkan Karadeniz halkının enerji deposu.

Madımak | Sivas

Baharın müjdecisi madımak.





Kuzu Etli Rezene | İzmir Rezenenin faydaları saymakla bitmez,hele kuzunun tadıyla birleşince tarifi imkansız bir lezzet çıkar ortaya.

Zeytinyağlı Enginar Dolması Her yemeğin yanında, her öğünde.

Bir tür mantılı çorba ama oldukça sıra dışı ve özel.





Burma Kadayıf | Diyarbakır



Ustasının ellerinde sanat eserine dönüşen bu lezzet, tüm duyulara hitap ediyor. Kokusuyla, lezzetiyle, görüntüsüyle adeta bir şölen yaratıyor

Firik Pilavı | Gaziantep



Tütsü tadıyla damakları şenlendiren pilav.

Furun Kebabı | Konya



Selçuklulardan günümüze gelen, geleneksel tat.

Tandırda Kaz Çekmesi | Kars



Yüzlerce yıldır sofralarda olan, özgün bir Kars yemeği.

Sarıyer Böreği | İstanbul



Kat kat lezzet, kat kat emek.

Yüzük Çorbası | Adana

Bir tür mantılı çorba ama oldukça sıra dışı ve özel.