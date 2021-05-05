İftar ve sahurun vazgeçilmezi tescilli Uşak tarhanası

Akgün, tarhana çorbasının yapımını da şöyle anlattı: "Tarhanayı hem sıvı hem de tereyağı ile yapabiliyoruz. Ben genelde tereyağı tercih ediyorum. Bir miktar salça ve yağı yaklaşık 3 dakika kavurduktan sonra 1,5 litre su koyuyoruz. Bu suya yaklaşık 1,5 su bardağı tarhana ilave edip karıştırmaya başlıyoruz. Kaynamaya başlayıncaya kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Tarhananın üzerinde köpükler oluşmaya başladığında ise ateşini düşürüyoruz. Tarhana ne kadar kaynarsa kıvamını alacağı için bir süre daha kaynattıktan sonra yemeye hazır hale geliyor. Ayrıca çömlek tavada yaparsak ayrı bir lezzetli olur ve çorbamız hemen soğumaz."