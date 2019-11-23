Iggy Azalea’nın evinde soygun

Avustralyalı ünlü rap şarkıcısı Iggy Azalea ile Amerikalı rap’çi sevgilisi Playboi Carti hırsızların hedefi oldu. Çiftin Atlanta’da yaşadıkları eve giren hırsızlar Azalea’nın 366 bin dolarlık (2 milyon TL) mücevherlerini çaldı.
Haberi veren TMZ’nin polis kaynaklarından aldığı bilgiye göre olay sırasında 29 yaşındaki Iggy Azalea’nın evde yalnızdı.
Havanın yağmurlu olduğunu ve sevgilisi Playboi Carti’nin girmesi için arka kapıyı kilitlemediğini belirten Azalea, hırsızların silahlı olduğunu düşündüğü için odasından çıkmadığını söyledi.
Evden 366 bin dolar değerinde mücevherat çalındığını öne süren Azalea, bunlar arasında özel yapım yüzükler, saatler, kolyeler ve küpeler olduğunu belirtti.
Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.