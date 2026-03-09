İğneada'dan geldi sürpriz yaptı. Tezgahta kuyruk oluştu

Bolluğun balık fiyatlarına da yansıdığını dile getiren Örseloğlu, "Ramazandan sonra yine aynı bolluk devam ederse inşallah iyi bir sezon geçirmiş olacağız." dedi.

Balıkçı Kadir Pınar ise fiyatların uygun olduğunu dile getirerek, "Hamsi İğneada'dan geldi sürpriz yaptı, o sürpriz dün bitti. Artık bir dahaki sezona bakacağız." ifadelerini kullandı.