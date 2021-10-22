İkinci çocuğunu bekleyen Kylie Jenner'dan hamilelik pozu

Haberler - ntv.com.tr 22.10.2021 - 12:05
Rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden üç yaşında Stormi Webster adında bir kızı olan Kylie Jenner, ikinci çocuğuna hamile. 24 yaşındaki reality show yıldızı, yeni bir hamilelik fotoğrafı paylaştı. Jenner, 36,5 milyon dolarlık Holmby Hills'teki malikanesinde çekilen fotoğrafını sosyal medyada yayınladı. mansion on Thursday.
Jenner ile 30 yaşındaki şarkıcı Travis Scott, 7 Eylül'de hamilelik haberini duyurdu.
Jenner ve Scott, 2017'de Coachella Müzik Festivali'nde başladıkları ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdürdüler. 2019'da ayrılan çift, bu yıl mayıs ayında yeniden barıştı.
Çift birlikteliğini sürdürürken, Scott, Brentwood'daki 23,5 milyon dolarlık evinde yaşamaya devam ediyor.