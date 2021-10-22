İkinci çocuğunu bekleyen Kylie Jenner'dan hamilelik pozu

İkinci çocuğuna hazırlanan Kylie Jenner, belirginleşen karnını gözler önüne seren bir fotoğrafını paylaştı.

Haberler - ntv.com.tr 22.10.2021 - 12:05

İkinci çocuğunu bekleyen Kylie Jenner'dan hamilelik pozu - 1

Rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden üç yaşında Stormi Webster adında bir kızı olan Kylie Jenner, ikinci çocuğuna hamile. 24 yaşındaki reality show yıldızı, yeni bir hamilelik fotoğrafı paylaştı. Jenner, 36,5 milyon dolarlık Holmby Hills'teki malikanesinde çekilen fotoğrafını sosyal medyada yayınladı.  mansion on Thursday.

İkinci çocuğunu bekleyen Kylie Jenner'dan hamilelik pozu - 2
Belirginleşen göbeğini ortaya seren gölgesinin fotoğrafını paylaşan Jenner, "Büyüyor" notunu yazdı. Fotoğraf, kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.
İkinci çocuğunu bekleyen Kylie Jenner'dan hamilelik pozu - 3

Jenner ile 30 yaşındaki şarkıcı Travis Scott, 7 Eylül'de hamilelik haberini duyurdu. 

Jenner ve Scott, 2017'de Coachella Müzik Festivali'nde başladıkları ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdürdüler. 2019'da ayrılan çift, bu yıl mayıs ayında yeniden barıştı. 

Çift birlikteliğini sürdürürken, Scott, Brentwood'daki 23,5 milyon dolarlık evinde yaşamaya devam ediyor. 

İkinci çocuğunu bekleyen Kylie Jenner'dan hamilelik pozu - 4
Öte yandan Jenner, evinde bebek hazırlığına başladı.
İkinci çocuğunu bekleyen Kylie Jenner'dan hamilelik pozu - 5
Geçtiğimiz günlerde, ikinci çocuğunun odasında yapılan tadilatı, sosyal medya paylaşımıyla gözler önüne serdi.

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