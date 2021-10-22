İkinci çocuğunu bekleyen Kylie Jenner'dan hamilelik pozu

Rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden üç yaşında Stormi Webster adında bir kızı olan Kylie Jenner, ikinci çocuğuna hamile. 24 yaşındaki reality show yıldızı, yeni bir hamilelik fotoğrafı paylaştı. Jenner, 36,5 milyon dolarlık Holmby Hills'teki malikanesinde çekilen fotoğrafını sosyal medyada yayınladı. mansion on Thursday.