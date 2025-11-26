İkinci kez anne baba olan Çağla Gizem ile Ahmet Kural’dan mutlu aile pozu
26.11.2025 14:50
NTV - Haber Merkezi
Kısa bir süre önce ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan Çağla Gizem-Ahmet Kural çiftinden çocuklarıyla aile pozu geldi.
Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural, 4 yıllık mutlu birlikteliklerini 18 Temmuz 2023'te nikahla taçlandırdı. Bodrum'da hayatlarını birleştiren ünlü çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.
Düğünden kısa bir süre sonra bebek beklediklerini müjdeleyen Ahmet Kural ile Çağla Gizem, 5 Nisan 2024'te bebeklerine kavuştu. Ünlü çift, oğullarına Kemal adını verdi.
Geçtiğimiz mayıs ayında da Çağla Gizem Kural’ın ikinci kez hamile olduğu ve çiftin erkek bebek beklediği öğrenildi.
"CANIM OĞLUMUZ HOŞ GELDİNİZ"
Ünlü çift, Eylül 2025'te ikinci çocuklarına kavuştu. Kural, müjdeli haberi sosyal medya hesabından "Biz artık dört kişilik bir aileyiz. Kemal’imizin kardeşi, canım oğlumuz Demir, hoş geldin" notuyla duyurdu.
Şimdilerde ikinci çocuklarıyla ilgilenen ünlü çiftten haftalar sonra mutlu aile pozu geldi. Çağla Gizem Kural, eşi ve iki oğluyla verdiği pozu "7 buçuk kilo benim, 20 kilo senin" notuyla paylaştı.