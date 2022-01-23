İkiz bebek bekleyen Seray Sever'den karnı burnunda yeni poz

"DUYULSUN İSTEMİYORDUM AMA DUYULDU"

Bebek sevincini canlı yayında paylaşan Sever, "Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım. Doktorlarla görüştüm, birtakım süreçlerden geçtim. Çok dua ettik, Allah da nasip etti. Çok başındayız, duyulsun istemiyordum ama duyuldu. Bizimkisi planlı bir süreçti, Allah dualarımızı kabul etti. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah şu ana kadar gönlümüze göre verdi" demişti.

Ünlü sunucu, "Şimdi bebeklere konsantreyiz, değişik bir ruh haline girdik. Çok dikkatliyiz. Cinsiyetleri şu an kız görünüyor ama ilerleyen süreçte ne olur bilemiyorum. Sekiz, dokuz kez bebek için denedik ama olmadı. Vücudum çok yoruldu. İki yıl ara vermiştim, bazen vücudu rahat bırakmak lazım. Umutsuzluğa düştüğüm anlar da oldu ama şimdi çok mutuyuz" demişti.