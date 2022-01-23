İkiz bebek bekleyen Seray Sever'den karnı burnunda yeni poz

Haberler 23.01.2022 - 11:59
2018 yılında Eray Sünbül (38) ile dünyaevine giren Seray Sever (48) bebek heyecanı yaşıyor. Bodrum'da hayatını sürdüren oyuncu ve sunucu, ikiz bebeklerine hamile olduğunu duyurmuştu.
Anne olmak için gün sayan Sever, hamilelik sürecini Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü sunucu, son olarak ayna karşısında çektiği fotoğrafı yayınladı.
İkizlerinin hızla büyüdüğünü dile getiren Sever, "Dualarınızla 5 ayı tamamladık" dedi. Sever'e dostlarından ve takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Ünlü sunucuya "Şimdiye kadar gördüğümüz en güzel fotoğrafın" yorumları yapıldı.
Geçtiğimiz haftalarda kardeşi Soner Sever ile fotoğrafını paylaşan Sever, "Kendisi can parçam kardeşim olur. Birçok yerde 'eşi' diye yazılmaktan muzdarip. Bizde şimdilik her şey yolunda çok şükür. Ne olur sağlığınıza dikkat edin, maskesiz çıkmayın. Resmen Bodrum'da kendimi eve kapattım, çok az kişiyle temastayım ve ful sağlıklı vitaminli beslenme çabasındayım. Allah tüm hastalara acil şifalar versin. Özellikle anne adayları, bağışıklık sistemleri düşük olduğundan bu süreçte, dikkat dikkat dikkat! Allah'ım korusun" notunu düşmüştü.
Bebek sevincini canlı yayında paylaşan Sever, "Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım. Doktorlarla görüştüm, birtakım süreçlerden geçtim. Çok dua ettik, Allah da nasip etti. Çok başındayız, duyulsun istemiyordum ama duyuldu. Bizimkisi planlı bir süreçti, Allah dualarımızı kabul etti. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah şu ana kadar gönlümüze göre verdi" demişti.
Ünlü sunucu, "Şimdi bebeklere konsantreyiz, değişik bir ruh haline girdik. Çok dikkatliyiz. Cinsiyetleri şu an kız görünüyor ama ilerleyen süreçte ne olur bilemiyorum. Sekiz, dokuz kez bebek için denedik ama olmadı. Vücudum çok yoruldu. İki yıl ara vermiştim, bazen vücudu rahat bırakmak lazım. Umutsuzluğa düştüğüm anlar da oldu ama şimdi çok mutuyuz" demişti.