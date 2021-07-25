İkiz kardeşinin çocuğunu taşıyor

DOKTORUN TELEFONUYLA HAYATLARI DEĞİŞTİ

Amerikalı Sarah Sharp, Mayıs 2018'de 30’lu yaşlarının başındayken anormal bir regl kanaması yaşamaya başladı. Bu kanamanın sebebinin olası bir dış gebelik, düşük ya da bir yıl önce kızının doğumundan kaynaklanan komplikasyonlar olup olmadığını merak etti. Doktoru Sarah’yı muayene ettikten sonra araştırmak için biraz zaman istedi. Birkaç gün sonra gecenin geç bir saatinde Sarah'nın telefonu çaldı. Arayan doktoruydu. Kanser testi yapmak istediğini söyleyip acil prosedürü başlatmak için arıyordu.

Hürriyet'in aktardığı habere göre Sarah, doktorunun istediği testleri yaptırmak için kliniğe gittiğinde dilatasyon (organın hacminin artması, genişlemesi) ve küretaj (rahim ağzı açıldıktan sonra doktorun rahmin iç duvarından doku çıkarmak için küret adlı bir malzeme kullanması) adı verilen prosedürden kaynaklanan komplikasyonların acil histerektomi ile sonuçlanabileceğini öğrendi. (Histerektomi, tıpta rahmin vücuttan tümden çıkarılması anlamına geliyor.)