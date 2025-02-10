İkiz kardeşler 12 hafta boyunca farklı diyet uyguladı: Sonuçlar şaşırtıcıydı

İkisi de kardiyo ve güç antrenmanları gibi benzer egzersizler yaptı ve her üç günde bir dinlendiler. Deney, Loughborough Üniversitesi'nde görev yapan spor bilimcileri tarafından takip edildi.

Ross, 12 hafta boyunca yüksek karbonhidratlı diyet uygulayarak yaklaşık 1 kg kas kazanırken, 1 kg yağ kaybetti. Genç adam aynı zamanda kolesterol seviyelerini iyileştirdi ve iç organlarındaki yağ oranını yüzde11,5'ten yüzde 11,1'e düşürdü.

Hugo ise yüksek yağlı diyetini takip ettikten sonra yaklaşık 3 kg kazanırken, sadece 0,6 kilo yağ kaybetti, kolesterol seviyelerinde bir değişiklik görmedi ve iç organlarındaki yağ oranı yüzde 11,4'ten yüzde 12,6'ya yükseldi. İç organ çevresinde biriken yağın, kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet gibi kronik hastalıkların riskini artırdığı biliniyor.