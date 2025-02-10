İkiz kardeşler 12 hafta boyunca farklı diyet uyguladı: Sonuçlar şaşırtıcıydı
Loughborough Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, ikiz kardeşler Ross ve Hugo Turner'a, 12 hafta boyunca iki farklı diyet uygulatıldı. Business Insider'da yayımlanan araştırmanın sonuçları şaşırtıcıydı.
Hugo, yüksek yağ içeren yiyeceklerle (zeytinyağı, tereyağı, kuruyemiş, yumurta, avokado gibi) düşük karbonhidratlı bir beslenme düzenine geçti. Ross ise makarna, pirinç gibi karbonhidratları artırarak ve yağlardan kaçınarak daha dengeli bir diyet uyguladı.