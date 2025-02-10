İkiz kardeşler 12 hafta boyunca farklı diyet uyguladı: Sonuçlar şaşırtıcıydı

Loughborough Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, ikiz kardeşler Ross ve Hugo Turner'a, 12 hafta boyunca iki farklı diyet uygulatıldı. Business Insider'da yayımlanan araştırmanın sonuçları şaşırtıcıydı.

İkiz kardeşler 12 hafta boyunca farklı diyet uyguladı: Sonuçlar şaşırtıcıydı - 1

Hugo, yüksek yağ içeren yiyeceklerle (zeytinyağı, tereyağı, kuruyemiş, yumurta, avokado gibi) düşük karbonhidratlı bir beslenme düzenine geçti. Ross ise makarna, pirinç gibi karbonhidratları artırarak ve yağlardan kaçınarak daha dengeli bir diyet uyguladı.

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İkiz kardeşler 12 hafta boyunca farklı diyet uyguladı: Sonuçlar şaşırtıcıydı - 2

İkisi de kardiyo ve güç antrenmanları gibi benzer egzersizler yaptı ve her üç günde bir dinlendiler. Deney, Loughborough Üniversitesi'nde görev yapan spor bilimcileri tarafından takip edildi.

Ross, 12 hafta boyunca yüksek karbonhidratlı diyet uygulayarak yaklaşık 1 kg kas kazanırken, 1 kg yağ kaybetti. Genç adam aynı zamanda kolesterol seviyelerini iyileştirdi ve iç organlarındaki yağ oranını yüzde11,5'ten yüzde 11,1'e düşürdü.

Hugo ise yüksek yağlı diyetini takip ettikten sonra yaklaşık 3 kg kazanırken, sadece 0,6 kilo yağ kaybetti, kolesterol seviyelerinde bir değişiklik görmedi ve iç organlarındaki yağ oranı yüzde 11,4'ten yüzde 12,6'ya yükseldi. İç organ çevresinde biriken yağın, kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet gibi kronik hastalıkların riskini artırdığı biliniyor.

İkiz kardeşler 12 hafta boyunca farklı diyet uyguladı: Sonuçlar şaşırtıcıydı - 3

12 haftanın sonunda fiziksel performanslar test edildiğinde, Hugo'nun yüksek yağlı diyet sonrası kardiyovasküler zindelik ve dayanıklılık açısından zorluk yaşadığı görüldü.

Ross ise tok hissettiğini ancak zaman zaman yüksek yağlı yiyeceklerin tadını ve dokusunu özlediğini söyledi. 

İkiz kardeşler 12 hafta boyunca farklı diyet uyguladı: Sonuçlar şaşırtıcıydı - 4

Son yıllarda kısıtlayıcı diyetler, daha popüler hale geldi. Bu diyetler, belirli yiyecek gruplarını sınırlayarak hızlı kilo kaybı vaat ediyor ancak yapılan araştırmalar, bu tür diyetlerin uzun vadede kilo yönetimi için etkili olmadığını ortaya koyuyor.

İkiz kardeşler 12 hafta boyunca farklı diyet uyguladı: Sonuçlar şaşırtıcıydı - 5

2023 yılında Japonya’daki Nagoya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden yapılan bir araştırma, aşırı derecede yağ veya karbonhidrat sınırlaması yapan diyetlerin, kanser ve her türlü ölüm oranlarıyla bağlantılı olduğunu bulmuştu.

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