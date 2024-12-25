İkiz kardeşler arasındaki farkın nedeni herkesi şaşırttı: Biri yıllarca maruz kaldı

Birbirine tıpatıp benzeyen özdeş ikizlerin yaşam tarzı , yaşlanma sürecini nasıl etkiler? Dr. Darrick Antell tarafından yürütülen bir araştırma, bu soruya ilginç ve çarpıcı bir yanıt veriyor. İkizlerden birinin daha fazla güneşe maruz kalması, iki kardeş arasında belirgin yaşlanma farkları yaratabiliyor.

İkiz kardeşler arasındaki farkın nedeni herkesi şaşırttı: Biri yıllarca maruz kaldı - 1

Yaşam boyunca yaptığınız küçük seçimler, yıllar sonra aynadaki yansımanızda büyük farklar yaratabilir. Dr. Darrick Antell’in ikizler üzerinde yaptığı araştırma, güneşin yaşlanma üzerindeki etkisini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

YAŞAM HABERLERİ

İkiz kardeşler arasındaki farkın nedeni herkesi şaşırttı: Biri yıllarca maruz kaldı - 2

Araştırma, Gwen Sirota ve Gay Block adında 60 yaşlarına yaklaşan ikiz kardeşler üzerinde gerçekleştirildi. Kardeşler, yan yana çekilmiş fotoğraflarını ilk kez gördüklerinde, aralarındaki şaşırtıcı farklılıklar karşısında adeta şok oldular.

İkiz kardeşler arasındaki farkın nedeni herkesi şaşırttı: Biri yıllarca maruz kaldı - 3

Block, "İlk başta fotoğraflarda rötuş yapıldığını sandım. Sonra Aman Tanrım, gerçekten daha yaşlı görünüyorum' dedim." ifadeleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

İkiz kardeşler arasındaki farkın nedeni herkesi şaşırttı: Biri yıllarca maruz kaldı - 4

Kardeşler arasındaki yaşlanma farkının temel sebebi ise yaşam tarzıydı. Gay Block, gençlik yıllarını Kaliforniya sahillerinde güneş altında geçirirken, Gwen Sirota güneşe maruz kalmaktan kaçınmıştı., Sonuç? Block’un yüzündeki kırışıklıklar, güneşin ciltte yarattığı hasarın somut bir kanıtı olarak kardeşine göre çok daha belirgindi.

İkiz kardeşler arasındaki farkın nedeni herkesi şaşırttı: Biri yıllarca maruz kaldı - 5

Ohio’daki Twinsburg'da düzenlenen yıllık Twins Festivali’nde fotoğrafları çeken Dr. Antell, Sirota ve Block'un elde ettiği sonuçların ilgisini çektiğini söyledi.

İkiz kardeşler arasındaki farkın nedeni herkesi şaşırttı: Biri yıllarca maruz kaldı - 6

"KÖTÜ ADAM GÜNEŞ"

"Bu çalışmada asıl kötü adamın güneş olduğu açıkça ortadaydı," diyen Antell, cilt hasarının plastik cerrahiyle bile tam anlamıyla düzeltilemeyeceğini vurguladı.

İkiz kardeşler arasındaki farkın nedeni herkesi şaşırttı: Biri yıllarca maruz kaldı - 7

Antell, bu tür fotoğrafik kanıtların, insanları yaşam tarzı seçimlerini yeniden düşünmeye teşvik edebileceğini belirtti. "İnsanlara tüm sağlık tehlikelerini anlatabilirsiniz, ama onlara daha hızlı yaşlanacaklarını söylemek genelde daha etkili oluyor" dedi.

İkiz kardeşler arasındaki farkın nedeni herkesi şaşırttı: Biri yıllarca maruz kaldı - 8

Kardeşine kıyasla daha genç görünen Gwen Sirota ise "Gay’in teni kesinlikle farklı bir tona sahip. Güneşlenmek ona kesinlikle kötü geldi. Yıllar geçtikçe bu fark daha da belirginleşiyor." dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER