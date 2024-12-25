İkiz kardeşler arasındaki farkın nedeni herkesi şaşırttı: Biri yıllarca maruz kaldı
Birbirine tıpatıp benzeyen özdeş ikizlerin yaşam tarzı , yaşlanma sürecini nasıl etkiler? Dr. Darrick Antell tarafından yürütülen bir araştırma, bu soruya ilginç ve çarpıcı bir yanıt veriyor. İkizlerden birinin daha fazla güneşe maruz kalması, iki kardeş arasında belirgin yaşlanma farkları yaratabiliyor.
Yaşam boyunca yaptığınız küçük seçimler, yıllar sonra aynadaki yansımanızda büyük farklar yaratabilir. Dr. Darrick Antell’in ikizler üzerinde yaptığı araştırma, güneşin yaşlanma üzerindeki etkisini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.