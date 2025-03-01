İL İL İFTAR VAKİTLERİ 1 Mart 2025 (Ramazan İmsakiyesi): İftara ne kadar var, oruç kaçta açılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir ilk iftar vakitleri
İlk oruçlar bugün açılıyor! Mübarek Ramazan ayı tüm kudreti ve bereketi ile geldi. İslam alemi 28 Şubat günü 1 Mart'a bağlayan gece sahur sofralarında bir araya geldi. Dualarla başlayan ilk oruç günü, iftar saatinde son bulacak. 81 il akşam ezanı vakitleri de böylece öne çıkıyor. 2025 Ramazan ayının ilk orucu saat kaçta açılacak? 1 Mart iftar saat kaçta?
İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan İmsakiyesi ile duyuruldu. İl il sahur, iftar ve teravih saatleri, 29 gün boyunca imsakiyeden takip edilebilecek. İstanbul'da ilk oruçlar 19:01'de, Ankara'da 18:47'de, İzmir'de ise 19:11'de açılacak. Onbir ayın sultanı Ramazan'ın ilk iftar vakitleri...