İl il iftar vakti 1 Mart 2025: Bugün iftar saati kaç, oruç kaçta açılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir ilk iftar vakitleri

KİMLER ORUÇ TUTMALI?

Oruç tutmakla yükümlü kimsenin Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olması gerekir. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.