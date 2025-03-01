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İL İL İFTAR ve İMSAK VAKİTLERİ 1 Mart 2025 (Ramazan İmsakiyesi): İftara ne kadar var, oruç kaçta açılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir ilk iftar vakitleri

İlk oruçlar bugün açılıyor! Mübarek Ramazan ayı tüm kudreti ve bereketi ile geldi. İslam alemi 28 Şubat günü 1 Mart'a bağlayan gece sahur sofralarında bir araya geldi. Dualarla başlayan ilk oruç günü, iftar saatinde son bulacak. 81 il akşam ezanı vakitleri de böylece öne çıkıyor. 2025 Ramazan ayının ilk orucu saat kaçta açılacak? 1 Mart iftar saat kaçta?

İL İL İFTAR ve İMSAK VAKİTLERİ 1 Mart 2025 (Ramazan İmsakiyesi): İftara ne kadar var, oruç kaçta açılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir ilk iftar vakitleri - 1

İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan İmsakiyesi ile duyuruldu. İl il sahur, iftar ve teravih saatleri, 29 gün boyunca imsakiyeden takip edilebilecek. İstanbul'da ilk oruçlar 19:01'de, Ankara'da 18:47'de, İzmir'de ise 19:11'de açılacak. Onbir ayın sultanı Ramazan'ın ilk iftar vakitleri...

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İL İL İFTAR ve İMSAK VAKİTLERİ 1 Mart 2025 (Ramazan İmsakiyesi): İftara ne kadar var, oruç kaçta açılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir ilk iftar vakitleri - 2

BUGÜN İFTAR SAATİ KAÇ?

İstanbul İftar - 19:01 Teravih - 20:20
Ankara İftar - 18:47 Teravih - 20:04
Adana İftar - 18:39 Teravih - 19:54
Gaziantep İftar - 18:31 Teravih - 19:45
İzmir İftar - 19:11 Teravih - 20:27
Konya İftar - 18:50 Teravih - 20:05
Rize İftar - 18:15 Teravih - 19:34

İL İL İFTAR, SAHUR VE TERAVİH SAATLERİ

İL İL İFTAR ve İMSAK VAKİTLERİ 1 Mart 2025 (Ramazan İmsakiyesi): İftara ne kadar var, oruç kaçta açılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir ilk iftar vakitleri - 3

İLK İFTAR VE SON İFTARIN AÇILDIĞI İLLER

İlk iftar 1 Mart günü saat 18:02'de Iğdır'da açılırken, son iftar ise Çanakkale'de saat 19:12'de olacak.

İL İL İFTAR ve İMSAK VAKİTLERİ 1 Mart 2025 (Ramazan İmsakiyesi): İftara ne kadar var, oruç kaçta açılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir ilk iftar vakitleri - 4

ORUCA NASIL VE NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Oruç için niyet etmek şarttır ve niyetsiz oruç sahih değildir. Sahura kalkmak da bir niyet sayılır. Oruç için, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki sürede niyet edilmelidir.

Niyet ederken, “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde niyet edilmesi daha faziletlidir.

İL İL İFTAR ve İMSAK VAKİTLERİ 1 Mart 2025 (Ramazan İmsakiyesi): İftara ne kadar var, oruç kaçta açılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir ilk iftar vakitleri - 5

KİMLER ORUÇ TUTMALI?

Oruç tutmakla yükümlü kimsenin Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olması gerekir. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

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