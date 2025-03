İlaç içmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre ilaç içmek orucu bozar mı?

ORUÇLUYKEN İLAÇ İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

SUSUZ İLAÇ İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

SU İLE İLAÇ İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

AĞRI KESİCİ İLAÇ İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Yiyecek ya da içecek hükmü taşıyan her şey gibi ağızdan alınan ilaçlar da doğrudan mideye ulaşır. İslam âlimleri, ilacın tedavi amacıyla alınmasının durumu değiştirmediğini, sonucun “yeme-içme” fiilinden farksız olduğunu belirtir. Bu nedenle oruçlu anında ilaç içmek, orucu bozmuş sayılır. Sağlık açısından ilaç almak mecburi hale geldiyse, dinen orucu bozmak günah olarak görülmez. Fakat bozulmuş olan orucun, Ramazan sonrasında kaza edilmesi gerekir. Eğer ortada ciddi bir sağlık sorunu varsa ve doktor da mutlaka gün içinde ilaç alınmasını öneriyorsa, bu kişi orucunu erteleyebilir ya da bozduktan sonra kaza edebilir.Susuz şekilde yutulan ilaçların durumu, suyla içilenden farksızdır. Önemli olan, maddenin ağız yoluyla mideye ulaşması ve oruç süresince “yeme-içme” kapsamına girmesidir. Hapın suyla ya da susuz alınması, orucu bozma hükmünü değiştirmez. Bu yüzden susuz içilen ilaç da orucu bozan fiiller arasında yer alır. Bazı kişiler, “Sadece hapı yuttum, su tüketmedim” düşüncesiyle oruç bozulmadığını zannedebilir. Oysa ilacı yutmak, sonuç olarak mideye bir madde girmesi anlamına gelir. Oruç esnasında yaşanan zorunluluk durumunda ilaç almak gerekirse, sağlık öncelikli görülür ve oruç bozmak dinen mübah kabul edilir. Ardından kaza orucu tutarak o gün telafi edilebilir.İmsak vaktinden iftar vaktine kadar bir damla su bile oruçlu kişiye yasak olduğu için, ilaç alımında su kullanılması da orucu kesinlikle bozar. Su tek başına içildiğinde dahi orucu geçersiz kılan bir unsur olarak görülür. Hap, şurup ya da kapsül gibi her türlü ilacın su yardımıyla alınması, hem su içme fiilini hem de ilacın mideye girmesini içerir. Bu nedenle orucun bozulduğu kabul edilir. Böyle bir durumda, Ramazan sonrasında yalnızca o günün kazası yapılmalıdır. Eğer bir hastalık söz konusu ise ve ilaçsız dayanmak mümkün değilse, sağlık açısından oruç bozmaya izin vardır, ancak kaza orucuyla telafi gerekir.Ağrı kesici, vitamin, antibiyotik ya da başka türdeki tüm ilaçların orucu bozma hükmü aynıdır. Ağız yoluyla alınan ve mideye ulaşan her tür madde, oruç kurallarına göre yeme-içme fiili sayılır. Ağrı kesicilerin besleyici içeriği olmaması, bu hükmü değiştirmez. Önemli olan, hapın mideye ulaşmasıdır. Bu yüzden baş ağrısı, diş ağrısı veya benzeri bir rahatsızlık için ağrı kesici hap yutulursa oruç bozulur. Sağlığın korunması öncelik olduğu için, doktorun tavsiyesiyle ilaç alınması gerekiyorsa oruç bozmaya izin verilir. Bozulan orucun yerine bir gün kaza orucu tutmak yeterli görülür. Bu kullanım keyfi değil, tıbbi gerekçeyle olduğunda ek ceza söz konusu olmaz.