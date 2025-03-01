İlaç içmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre ilaç içmek orucu bozar mı?

ANTİBİYOTİK İLAÇ İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Her ne kadar tedavi amaçlı olsa da antibiyotikler de ağız yoluyla alındığında orucu bozar. Hap ya da şurup formundaki antibiyotikler, yutulduktan sonra mideye ulaşır ve genel “yeme-içme” kuralına takılır. Kişi, ciddi bir enfeksiyon yaşıyor ve gün içinde düzenli antibiyotik almak zorundaysa, orucu bozması dinen mahsurlu görülmez. Sağlığın korunması amacıyla böyle bir durum yaşanıyorsa kefaret gerekmez, sadece bozulmuş sayılan o günün orucu kaza edilir. Doktor tavsiyesine göre, iyileşme gerçekleşince Ramazan’da tutulamayan günler tamamlanabilir. Devamlı tedavi gerektiren durumlarda da oruç tutmak yerine sağlık koşullarına göre karar alınması önerilir.



VİTAMİN İLACI İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

BİTKİSEL İLAÇ İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Vitaminler, vücuda ek besin ve destek sağlama amacı taşıdığından oruçta besleyici kabul edilen maddeler arasında değerlendirilir. Ağızdan alınan herhangi bir vitamin hapı, orucu bozar. Vitaminin “takviye” niteliğinde olması, yeme-içme kategorisine dahil edilmesini engellemez. İslam âlimleri, oruçlu anında mideye giren her şeyin orucu ihlâl ettiğini belirtir. Vitaminlerin kapsül, hap veya şurup formunda olması sonucu değiştirmez. Gün içerisinde vitamin alımı şartsa, orucu bozmaya gerekçe olan sağlık durumunun varlığına bakılır. Eğer zorunlu ise oruç bozulur ve sonrasında yalnızca kaza orucu tutmak yeterli olur. Keyfi kullanım ise kasıtlı olarak oruç bozma sayılır ve bu dinen doğru görülmez.Bitkisel menşeli ilaçların içeriği doğal olsa bile ağızdan mideye ulaştığı için orucu bozar. Bu ürünler “doğal” diye düşünülerek zaman zaman zararsız görülebilir. Ancak oruçta esas olan, mideye giren herhangi bir maddenin besin veya içecek niteliği taşımasıdır. Bitkisel şuruplar, kapsüller veya başka formlar, oruç kurallarına göre yeme-içme hükmüne girer. Bu yüzden bitkisel ilaçların gündüz saatlerinde kullanılması, orucu geçersiz kılar. Şayet bir hastalık nedeniyle bitkisel tedavi almak zorunlu ise, oruç bozulduğunda sadece kaza orucu gerekir. Doktor ve din uzmanlarının tavsiyesi olmadan, keyfi biçimde bitkisel ilaç almak, orucu kasten bozma olarak değerlendirilir.