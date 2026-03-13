İlber Ortaylı hayatını kaybetti
13.03.2026 15:55
Son Güncelleme: 13.03.2026 16:29
NTV - Haber Merkezi
Bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan acı haber geldi. 78 yaşındaki Ortaylı hayatını kaybetti.
Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ortaylı, geçtiğimiz perşembe günü rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesinin ardından Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatırılmıştı.
Bir süre bilinci açık devam eden tedavisinin ardından yoğun bakıma alınan ünlü tarihçi, pazar günü itibarıyla da entübe edilmişti. Ancak İlber Ortaylı'dan üzen haber geldi.
78 yaşındaki Ortaylı, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber sonrası Ortaylı'nın ailesinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
“Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı. Okurları, öğrencileri ve sevenleri onu hiçbir akademisyene nasip olmayacak büyüklükte bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar.”
Ortaylı adına derin bir şükran duyduklarını söyleyen ailesi, cenaze töreniyle ilgili bilgilerin daha sonra paylaşılacağını belirtti.
Özgür Yılmaz, NTV canlı yayınında "İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hastaneden gelecek iyi haberi herkes bekliyordu ancak olmadı. Dakikalar önce acı haber duyuruldu" açıklamasında bulundu.
"HEPİMİZ İÇİN BİR KILAVUZDU"
İlber Ortaylı'nın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun."
NTV canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Ali Faik Demir ise üzüntüsünü “Başımız sağ olsun, benim üniversite yıllarında hocamdı. Galatasaray Üniversitesi'nde birlikte de çalıştık. Türkiye'nin en önemli münevverlerinden (aydınlarından) birini kaybettik. Entelektüel olmanın, doğru düşünmenin, doğru yaşamanın en önemli rehberlerinden biriydi. İlber Hoca ile her gittiğimizde yerde herkes onunla konuşmak, fotoğraf çektirmek isterdi. Bilimin bu sıcak yüzünü herkese gösterdi. Herkese tarihi sevdirdi. Kendi söylediği gibi yaşadığı ve bunu bize aktardı” sözleriyle aktardı.
Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu ise "İlber Bey hepimiz için bir kılavuzdu. Ben çok değerli bir yaşam kılavuzumu kaybettim. Onun yaşamın içinde olmasını saygıyla izledim. Benim için bundan sonraki kuşakların önünü açacak, armağan olacak bir insanı kaybettik. Böyle bir aydının yetişmesi kolay değil. Toplumun bilgisi ve görgüsünün değişmesine vesile olan birini kaybettik.
Acı haberi sette aldığını ve çok üzüldüğünü söyleyen Zafer Algöz, “İlber hoca içimize ateş düşürdü. Ülkemiz için çok çok büyük bir kayıp. Bilge bir hocaydı. Bilgisini herkese aktarabilme yeteneğine sahipti. Biz tarihi ondan öğrendik, İlber Hoca'nın büyük bir derya olduğunu gördük. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli tarih öğretmenini kaybettik. Yeri dolmaz, hepimizin başı sağ olsun” dedi.
Erol Evgin ise “Türkiye için insanlık için çok büyük bir kayıp. Gerçek bir entelektüeldi. Yaşamın her alanında düşüncelerini paylaşırdı. Bazen de esprili yorumlarıyla bizi hem güldürür hem düşündürürdü. Hep anacağız onu hiç unutmayacağız. Mekanı cennet olsun” dedi.
İLBER ORTAYLI KİMDİR?
İlber Ortaylı, tarihçi kimliğinin yanı sıra popüler kültür ve tarih eserleriyle geniş kitlelere hitap etti. Türkçe, Almanca, Rusça, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Farsça olmak üzere 7 dil bilen Ortaylı, ardında 50'den fazla eser bıraktı.
Tarih bilgisinin yanı sıra kültürel birikimi ve kendine has hitabet tarzıyla Türkiye’de önemli bir yere sahip olan yazarın öne çıkan eserleri arasında "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek", "Tarihin İzinde" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" yer alıyor.
1981-1999 yılları arasında Ayşe Özdolay ile bir evlilik yaşayan Ortaylı'nın Tuna adında bir kızı bulunuyor.