İlber Ortaylı hayatını kaybetti

İlber Ortaylı'nın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun."

NTV canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Ali Faik Demir ise üzüntüsünü “Başımız sağ olsun, benim üniversite yıllarında hocamdı. Galatasaray Üniversitesi'nde birlikte de çalıştık. Türkiye'nin en önemli münevverlerinden (aydınlarından) birini kaybettik. Entelektüel olmanın, doğru düşünmenin, doğru yaşamanın en önemli rehberlerinden biriydi. İlber Hoca ile her gittiğimizde yerde herkes onunla konuşmak, fotoğraf çektirmek isterdi. Bilimin bu sıcak yüzünü herkese gösterdi. Herkese tarihi sevdirdi. Kendi söylediği gibi yaşadığı ve bunu bize aktardı” sözleriyle aktardı.

Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu ise "İlber Bey hepimiz için bir kılavuzdu. Ben çok değerli bir yaşam kılavuzumu kaybettim. Onun yaşamın içinde olmasını saygıyla izledim. Benim için bundan sonraki kuşakların önünü açacak, armağan olacak bir insanı kaybettik. Böyle bir aydının yetişmesi kolay değil. Toplumun bilgisi ve görgüsünün değişmesine vesile olan birini kaybettik.

Acı haberi sette aldığını ve çok üzüldüğünü söyleyen Zafer Algöz, “İlber hoca içimize ateş düşürdü. Ülkemiz için çok çok büyük bir kayıp. Bilge bir hocaydı. Bilgisini herkese aktarabilme yeteneğine sahipti. Biz tarihi ondan öğrendik, İlber Hoca'nın büyük bir derya olduğunu gördük. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli tarih öğretmenini kaybettik. Yeri dolmaz, hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Erol Evgin ise “Türkiye için insanlık için çok büyük bir kayıp. Gerçek bir entelektüeldi. Yaşamın her alanında düşüncelerini paylaşırdı. Bazen de esprili yorumlarıyla bizi hem güldürür hem düşündürürdü. Hep anacağız onu hiç unutmayacağız. Mekanı cennet olsun” dedi.