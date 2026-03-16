İlber Ortaylı'ya son veda. Fatih Camii Haziresi'ne defnedilecek

İlber Ortaylı için düzenlenen anma töreninin yapıldığı Galatasaray Üniversitesi'nde yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından hatta yurt dışından birçok kişi tören için İstanbul'a geldi.

NTV canlı yayınına konuk olan Doç. Dr. Ali Faik Demir, İlber Hoca'nın öğrencisi olduğunu ve çok üzgün olduğunu ifade etti. Ortaylı için “Yaşayan bir kütüphaneydi” diyen Demir, “Bir üniversite önünde bu kuyruğu hiç görmedim. Nasıl bir sevgi ki bu soğuk havada tören için bir sürü insan buraya gelmiş. Bu çok az insana nasip olabilecek bir şey bence. Hoca söylediklerini yaptı ve yaptıklarını söyledi.

Vefatından üç hafta önce Ortaylı'yı hastanede ziyaret ettiğini belirten Demir, “Çok projesi vardı. Son ana kadar hayalleri, hedefleri ve planları vardı. Hiç havlu atmadı” şeklinde konuştu.

İlber Ortaylı, Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Fatih Camii Haziresi'nde toprağa verilecek.