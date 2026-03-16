İlber Ortaylı'ya son veda. Fatih Camii Haziresi'ne defnedilecek
16.03.2026 10:19
Son Güncelleme: 16.03.2026 11:03
NTV - Haber Merkezi
Prof. Dr. İlber Ortaylı, hayatını kaybetti. 78 yaşında hayata veda eden ve bugün son yolculuğuna uğurlanan Ortaylı için ilk tören Galatasaray Üniversitesi'nde düzenleniyor.
Türkiye'nin İlber hocası, tarihçi İlber Ortaylı, 13 Mart 2026'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren İlber Ortaylı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
50'den fazla esere imza atan duayen isim için Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreni saat 11.00'de başladı.
78 yaşında aramızdan ayrılan İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı, duygularını “Bu kadar sevildiğini bilmek acımızı dindiriyor” diye ifade etti.
"ÇOK AZ İNSANA NASİP OLABİLECEK BİR ŞEY"
İlber Ortaylı için düzenlenen anma töreninin yapıldığı Galatasaray Üniversitesi'nde yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından hatta yurt dışından birçok kişi tören için İstanbul'a geldi.
NTV canlı yayınına konuk olan Doç. Dr. Ali Faik Demir, İlber Hoca'nın öğrencisi olduğunu ve çok üzgün olduğunu ifade etti. Ortaylı için “Yaşayan bir kütüphaneydi” diyen Demir, “Bir üniversite önünde bu kuyruğu hiç görmedim. Nasıl bir sevgi ki bu soğuk havada tören için bir sürü insan buraya gelmiş. Bu çok az insana nasip olabilecek bir şey bence. Hoca söylediklerini yaptı ve yaptıklarını söyledi.
Vefatından üç hafta önce Ortaylı'yı hastanede ziyaret ettiğini belirten Demir, “Çok projesi vardı. Son ana kadar hayalleri, hedefleri ve planları vardı. Hiç havlu atmadı” şeklinde konuştu.
İlber Ortaylı, Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Fatih Camii Haziresi'nde toprağa verilecek.
FATİH CAMİİ HAZİRESİ'NE DEFNEDİLECEK
Ortaylı sağlığında “İstanbul'un yaşayan hafızası, tam bir canlı ansiklopedi” dediği Prof. Dr. Semavi Eyice’nin kabrinin yanına defnedilecek.
Fatih Sultan Mehmed'in kabri de kendi adına yaptırılan özel bir türbede bulunuyor. Ayrıca İlber Ortaylı'nın da hocası tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık, sanat tarihçisi Semavi Eyice, Kemal Karpat ve Kadir Topbaş'ın da naaşları Fatih Camii Haziresi'nde yatıyor.
Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Ortaylı'nın ailesi, cenazeye çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapmalarını rica etti.
DUAYEN İSMİN ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYELERİ
Öte yandan duayen tarihçi İlber Ortaylı’nın uzun yıllar boyunca televizyon programlarında ve katıldığı söyleşilerde dile getirdiği tavsiyeler, yalnızca tarih bilgisi değil; aynı zamanda yaşam kültürü, merak ve disiplin üzerine bir rehber niteliği taşıyor. İlber Ortaylı'nın gençlere tavsiyelerinden bazıları şöyleydi:
“Hayat çok kısa. İnsanlar bazen genç yaşta ayrılabiliyor. Mühim olan şey tayin edemeyeceğimiz bir ömrü verimli hale getirmek. Huzursuz insanlar verimli olamaz. Hem kendini hem de etrafını yer bitirir. Bunu unutmayın, ona göre program yapın.”
“Bir dili öğrenmek yetmez, o dilin edebiyatını, tarihini bilmeyen adam sadece konuşur bir şey anlatamaz. Hafızanı çöplükten kurtar.”
“25 yaşından sonra dünyaya görmek zordur. Gençken aç kalmayı, yorulmayı göze alıp dünyayı göreceksin. Otel odasında değil sokakta öğreneceksin.”
“Hiçbir yılınızı yeni bir yer görmeden, yeni bir şey öğrenmeden kapatmayın. Yeni yerler ve yeni insanlar size bu sonsuz alemi tanıtır. Ve ufkunuz asıl orada açılır.”
İLBER ORTAYLI KİMDİR?
İlber Ortaylı, tarihçi kimliğinin yanı sıra popüler kültür ve tarih eserleriyle geniş kitlelere hitap etti. Türkçe, Almanca, Rusça, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Farsça olmak üzere 7 dil bilen Ortaylı, ardında 50'den fazla eser bıraktı.
Tarih bilgisinin yanı sıra kültürel birikimi ve kendine has hitabet tarzıyla Türkiye’de önemli bir yere sahip olan yazarın öne çıkan eserleri arasında "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek", "Tarihin İzinde" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" yer alıyor.
1981-1999 yılları arasında Ayşe Özdolay ile bir evlilik yaşayan Ortaylı'nın Tuna adında bir kızı bulunuyor.