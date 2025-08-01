İlişkide güvenli misiniz? Duygusal güvenliğin 5 temel işareti
İlişkilerde duygusal güvenlik, kişilerin kendini ifade edebildiği, yargılanmadan anlaşılabildiği ve gelişimine alan tanınan bir ortam sunar. Bu ortamda tuhaflıklarınız sevilir, hayalleriniz desteklenir, hatalarınız ise büyüme fırsatı olarak görülür. Peki, sizinki sadece “rahat” bir ilişki mi, yoksa duygusal açıdan gerçekten güvenli bir birliktelik mi?
1. GERÇEĞİ PAYLAŞMAK KORKUTUCU DEĞİLDİR
Duygusal olarak güvenli bir ilişkide, kişi duygularını açıkça dile getirmekten çekinmez. Sevinçler, hayal kırıklıkları ya da kişisel hatalar alay ya da yargı korkusu olmadan paylaşılabilir. Partnerler arasında öfke ya da reddedilme yerine empati ve anlayış hakimdir. Bu ortamda kişi kendini sansürlemeden ifade edebilir.