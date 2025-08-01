İlişkide güvenli misiniz? Duygusal güvenliğin 5 temel işareti

4. ÇATIŞMALAR BAĞLANTIYI GÜÇLENDİRİR

Her ilişkide çatışmalar yaşanır. Ancak duygusal güvenin olduğu ilişkilerde bu çatışmalar, felakete değil, anlayışa ve yakınlığa zemin hazırlar. Tartışmalar bağırışla değil, sabır ve saygıyla ele alınır. Sonrasında taraflar kendini yalnız ya da değersiz değil; daha anlaşılmış ve birbirine daha yakın hisseder.





