İlişkilerde "değiştirme" dürtüsü: Sevgi mi, güç mücadelesi mi?

Kavgalar yerine diyalog: Sorunları suçlama yerine açık iletişimle çözmeye çalışın.



Saygı ve kabul: Partnerinizi olduğu haliyle sevin, değiştirmekten çok anlamaya çalışın.



Bireysel alanlara saygı: Her bireyin geçmişi ve hikâyesi farklıdır. Bu farklılıklara saygı gösterin.



Değişim dayatmayın: Gelişim ancak içsel motivasyonla sağlanabilir. Zorlamak, ilişkiyi yıpratır.



Uzmanların ortak görüşü, ilişkinin bir “düzeltme operasyonu” değil, iki bireyin birlikte büyüdüğü bir alan olduğu yönünde. Partnerini olduğu gibi kabul eden ve karşılıklı destekle gelişimi teşvik eden çiftler, çok daha sağlam temeller üzerine inşa edilen ilişkiler kurabiliyor.