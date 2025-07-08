İlişkilerde "değiştirme" dürtüsü: Sevgi mi, güç mücadelesi mi?
Partneri "değiştirmeye" çalışmak iyi niyetle başlasa da ilişkilerde kırılmalara, güvensizliğe ve güç dengesizliğine yol açabiliyor.
İlişkilerde bir süre sonra, balayı evresinin sona ermesiyle birlikte çiftler partnerlerinin kusurlarını daha görünür bir şekilde fark etmeye başlıyor. Bu süreçte bazı bireyler, sevdikleri kişiyi daha "iyi" bir versiyona dönüştürme isteğiyle hareket ediyor. Ancak uzmanlara göre bu yaklaşım, ilişkinin sağlığı açısından tehlikeli bir eğilim barındırıyor.