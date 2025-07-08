İlişkilerde "değiştirme" dürtüsü: Sevgi mi, güç mücadelesi mi?

Partneri "değiştirmeye" çalışmak iyi niyetle başlasa da ilişkilerde kırılmalara, güvensizliğe ve güç dengesizliğine yol açabiliyor.

İlişkilerde "değiştirme" dürtüsü: Sevgi mi, güç mücadelesi mi? - 1


İlişkilerde bir süre sonra, balayı evresinin sona ermesiyle birlikte çiftler partnerlerinin kusurlarını daha görünür bir şekilde fark etmeye başlıyor. Bu süreçte bazı bireyler, sevdikleri kişiyi daha "iyi" bir versiyona dönüştürme isteğiyle hareket ediyor. Ancak uzmanlara göre bu yaklaşım, ilişkinin sağlığı açısından tehlikeli bir eğilim barındırıyor.


YAŞAM HABERLERİ

İlişkilerde "değiştirme" dürtüsü: Sevgi mi, güç mücadelesi mi? - 2

İlişki ve psikoloji alanında yapılan değerlendirmelere göre, bir partneri değiştirmeye yönelik çabalar çoğunlukla öz imaja zarar verirken, ilişkide eşitliği zedeler. Kişiler, partnerlerini bir bireyden çok bir proje gibi görmeye başladığında, duygusal bağlar zayıflamaya başlıyor. Bu da taraflar arasında güvensizlik, kırgınlık ve iletişim kopukluğuna neden olabiliyor.


İlişkilerde "değiştirme" dürtüsü: Sevgi mi, güç mücadelesi mi? - 3

GELİŞTİRMEK Mİ, DÖNÜŞTÜRMEK Mİ?

İlişki uzmanları, sevdiğimiz kişinin en iyi haline ulaşmasını istemenin doğal bir duygu olduğunu belirtiyor. Ancak bu isteğin sürekli bir müdahale halini alması, kişinin özgünlüğünü ve bireyselliğini tehdit edebiliyor. “Birini değiştirmeye çalışmak, çoğu zaman onu desteklemekten çok, onu eleştirmek olarak algılanır,” diyen uzmanlar, bu durumun partnerde yetersizlik hissi ve duygusal geri çekilme gibi sonuçlara yol açabileceğini ifade ediyor.


İlişkilerde "değiştirme" dürtüsü: Sevgi mi, güç mücadelesi mi? - 4

GÜÇ DENGESİZLİĞİ

İlişkide bir tarafın sürekli değiştiren, diğerinin ise değiştirilen konumuna düşmesi, eşit ortaklık ilkesine zarar veriyor. Bu durum, ilişki dinamiklerini “proje yöneticisi” ve “memnun etmeye çalışan kişi” olarak kutuplaştırabiliyor. Uzun vadede bu güç dengesizliği, hem bireysel hem de ilişkisel tatminsizlik yaratıyor.

Uzmanlara göre, gerçek sevgi, partneri olduğu haliyle kabul etmekten geçiyor. Partnerin kişisel yolculuğuna saygı duymak, gelişimini desteklemek ve onu değiştirmeye zorlamadan yanında olmak, uzun ömürlü ilişkilerin temel taşları arasında yer alıyor.

İlişki danışmanları, çiftlere şu önerilerde bulunuyor:


İlişkilerde "değiştirme" dürtüsü: Sevgi mi, güç mücadelesi mi? - 5

Kavgalar yerine diyalog: Sorunları suçlama yerine açık iletişimle çözmeye çalışın.

Saygı ve kabul: Partnerinizi olduğu haliyle sevin, değiştirmekten çok anlamaya çalışın.

Bireysel alanlara saygı: Her bireyin geçmişi ve hikâyesi farklıdır. Bu farklılıklara saygı gösterin.

Değişim dayatmayın: Gelişim ancak içsel motivasyonla sağlanabilir. Zorlamak, ilişkiyi yıpratır.

Uzmanların ortak görüşü, ilişkinin bir “düzeltme operasyonu” değil, iki bireyin birlikte büyüdüğü bir alan olduğu yönünde. Partnerini olduğu gibi kabul eden ve karşılıklı destekle gelişimi teşvik eden çiftler, çok daha sağlam temeller üzerine inşa edilen ilişkiler kurabiliyor.

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