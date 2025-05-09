İlişkilerde manipülatörlerin kullandığı 7 psikolojik taktik: Nasıl anlaşılır?

7. ABARTILI DUYGULAR (Aşk Bombardımanı)

İlişkinin başında gelen yoğun ilgi, büyük sözler ve sürekli övgüler, aşk değil, bir stratejinin parçası olabilir. Aşk bombardımanı olarak bilinen bu yöntemle bağ kurmak kolaylaşır; ancak duygusal bağ kurulduktan sonra gerçek niyetler ortaya çıkabilir. Uzmanlar, ilişkilerde zamana güvenilmesi gerektiğini ve duygusal sınırların korunmasının önemini vurguluyor.



Duygusal manipülasyon her zaman yüksek sesle bağırmaz, bazen bir şaka, bir suskunluk ya da bir “yanlış anlaşılma” kılığına bürünebilir. Ancak belirtiler göz ardı edilmemeli. Uzmanlar, ilişkilerde güven, saygı ve açık iletişimin en temel yapı taşları olduğunu hatırlatıyor.