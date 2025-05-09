İlişkilerde manipülatörlerin kullandığı 7 psikolojik taktik: Nasıl anlaşılır?

Bir ilişkide sürekli olarak kendinizi tedirgin hissediyor, karşı tarafın ruh haline göre şekil almak zorunda kalıyor musunuz? Belki de sorun sizde değil; duygusal manipülasyonun hedefi olabilirsiniz. Uzmanlara göre, manipülatif davranışlar sadece tartışmalarla sınırlı kalmıyor; sevgi, mizah ya da ilgi kisvesi altında gizlice ilerliyor ve bireyin öz saygısını zamanla yok ediyor.

İlişkilerde manipülatörlerin kullandığı 7 psikolojik taktik: Nasıl anlaşılır? - 1

İşte ilişkilerde sıkça karşılaşılan ve fark edilmesi zor olan yedi manipülasyon taktiği:

1. GASLİGHTİNG(Gerçekliği Saptırma)

Manipülasyonun en zehirli biçimlerinden biri olan gaslighting, kişinin algılarını ve hafızasını sorgulamasına neden oluyor. “Bu hiç olmadı”, “Hayal ediyorsun” gibi ifadelerle kişinin yaşadığı gerçekliği reddetmek, zamanla öz güveni ve zihinsel sağlığı zedeliyor. Uzmanlar, bu tür davranışlarda kanıt toplamanın ve duygulara güvenmenin önemine dikkat çekiyor.

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İlişkilerde manipülatörlerin kullandığı 7 psikolojik taktik: Nasıl anlaşılır? - 2

2. OLUMSUZ MİZAH

“Sadece şaka yapıyordum” ya da “Çok hassassın” gibi sözlerle süslenen alaycı söylemler, aslında kişiyi küçük düşürmenin araçları olabilir. Manipülatörler, özgüveni hedef alan bu sözlerin ardından sorumluluktan sıyrılmayı başarıyor. Uzmanlar, bu durumda açık ve doğrudan sorular sormanın manipülatörün maskesini düşürebileceğini belirtiyor.

İlişkilerde manipülatörlerin kullandığı 7 psikolojik taktik: Nasıl anlaşılır? - 3

3. MAĞDURİYET ROLÜ 

Her sorun karşısında “kurban” olan manipülatörler, karşısındakini suçlu hissettirerek empatiyi bir silah olarak kullanıyor. Bu durum, kişinin suçluluk ve aşırı verme döngüsüne hapsolmasına yol açabiliyor. Psikologlar, bu tür ilişkilerde geri çekilmenin ve kişisel sınırları korumanın hayati olduğunu vurguluyor.

İlişkilerde manipülatörlerin kullandığı 7 psikolojik taktik: Nasıl anlaşılır? - 4

4. MASUMİYET NUMARASI

Yakalandıklarında “Unuttum”, “O kadar önemli değildi” gibi açıklamalarla tepkiyi küçümseyen manipülatörler, bu yolla hem sorumluluktan kaçıyor hem de sizi kendinizden şüphe ettiriyor. Davranışları tekrar ediyorsa, bu bir ihmal değil, bilinçli bir tercihtir.

İlişkilerde manipülatörlerin kullandığı 7 psikolojik taktik: Nasıl anlaşılır? - 5

5. YANSITMA

Aldatan kişi aldatıldığından, yalan söyleyen ise sizin dürüst olmadığınızdan şüphelenir. Bu psikolojik taktik, kişiyi sürekli savunmaya ve kendini sorgulamaya iter. Uzmanlar, bu tür durumlarda sakin kalmayı ve tartışmalardan uzak durmayı öneriyor.


İlişkilerde manipülatörlerin kullandığı 7 psikolojik taktik: Nasıl anlaşılır? - 6

6. SESSİZLİKLE CEZALANDIRMA

Bir diğer tehlikeli taktik ise sessiz kalmak. Mesajlara yanıt vermemek, ilgisiz davranmak veya sevgiyi esirgemek, manipülatörün cezalandırma aracı haline gelir. Bu durum, ilişkide sürekli onay arayışına ve kaygıya neden olabilir. Psikolojik dayanıklılık için, kişinin kendisine saygı göstermesi ve sevgiyi hak etmek zorunda olmadığını bilmesi gerekiyor.

İlişkilerde manipülatörlerin kullandığı 7 psikolojik taktik: Nasıl anlaşılır? - 7

7. ABARTILI DUYGULAR (Aşk Bombardımanı)

İlişkinin başında gelen yoğun ilgi, büyük sözler ve sürekli övgüler, aşk değil, bir stratejinin parçası olabilir. Aşk bombardımanı olarak bilinen bu yöntemle bağ kurmak kolaylaşır; ancak duygusal bağ kurulduktan sonra gerçek niyetler ortaya çıkabilir. Uzmanlar, ilişkilerde zamana güvenilmesi gerektiğini ve duygusal sınırların korunmasının önemini vurguluyor.

Duygusal manipülasyon her zaman yüksek sesle bağırmaz, bazen bir şaka, bir suskunluk ya da bir “yanlış anlaşılma” kılığına bürünebilir. Ancak belirtiler göz ardı edilmemeli. Uzmanlar, ilişkilerde güven, saygı ve açık iletişimin en temel yapı taşları olduğunu hatırlatıyor.

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