İlişkilerde manipülatörlerin kullandığı 7 psikolojik taktik: Nasıl anlaşılır?
Bir ilişkide sürekli olarak kendinizi tedirgin hissediyor, karşı tarafın ruh haline göre şekil almak zorunda kalıyor musunuz? Belki de sorun sizde değil; duygusal manipülasyonun hedefi olabilirsiniz. Uzmanlara göre, manipülatif davranışlar sadece tartışmalarla sınırlı kalmıyor; sevgi, mizah ya da ilgi kisvesi altında gizlice ilerliyor ve bireyin öz saygısını zamanla yok ediyor.
İşte ilişkilerde sıkça karşılaşılan ve fark edilmesi zor olan yedi manipülasyon taktiği:
1. GASLİGHTİNG(Gerçekliği Saptırma)
Manipülasyonun en zehirli biçimlerinden biri olan gaslighting, kişinin algılarını ve hafızasını sorgulamasına neden oluyor. “Bu hiç olmadı”, “Hayal ediyorsun” gibi ifadelerle kişinin yaşadığı gerçekliği reddetmek, zamanla öz güveni ve zihinsel sağlığı zedeliyor. Uzmanlar, bu tür davranışlarda kanıt toplamanın ve duygulara güvenmenin önemine dikkat çekiyor.