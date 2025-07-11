İlişkilerde toksik trend: Banksying

Partneriniz, size birden soğuk mu davranmaya başladı? Son zamanlarda duygusal olarak ilişkiden uzaklaşmaya başladığını mı hissediyorsunuz? Uzmanlar, bu durumun "Banksying'' işaretleri olabileceğini belirterek uyarıyor.

İlişkilerde toksik trend: Banksying - 1

İlişki uzmanı Amy Chan, USA Today’e yaptığı açıklamada, “Banksying'e, flört uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte daha sık başvurulmaya başlandı. Ayrılmak isteyen kişi, bu süreci kendi içinde sessizce yaşayıp partnerine son anda bildiriyor. Bu da karşı taraf için büyük bir şok ve yıkım yaratıyor'' ifadelerini kullandı.

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İlişkilerde toksik trend: Banksying - 2

Bazı uzmanlar, bu yöntemi korkakça bir ayrılma biçimi olarak ele alıyor. Ancak ne yazık ki günümüzde çoğu kişi, romantik ilişkilerini dürüstçe sonlandırmak yerine ''Banksying'' gibi pasif-agresif teknikleri tercih ediyor.

İlişkilerde toksik trend: Banksying - 3

Özellikle Z kuşağındaki gençler, ayrılık mesajlarını yapay zekaya yazdırıyor. “Sorun sende değil, bende” tarzı metinlerle, ilişkiler yüz yüze değil, yazılı olarak noktalanıyor.

İlişkilerde toksik trend: Banksying - 4

Bazı sosyal medya kullanıcıları, bu yöntemi iletişimin bir anda kesilmesi açısından ghosting'e benzetiyor. Ancak Chan’a göre banksying, ghosting’den bile daha acımasız olabiliyor.

İlişkilerde toksik trend: Banksying - 5

İlişki uzmanı Emma Hathorn da banksying’in karşı tarafta stres ve kafa karışıklığına yol açtığını belirterek, bu yönteme başvuranları dürüstlüğe ve açık iletişime çağırıyor.

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