İlişkilerde toksik trend: Banksying
Partneriniz, size birden soğuk mu davranmaya başladı? Son zamanlarda duygusal olarak ilişkiden uzaklaşmaya başladığını mı hissediyorsunuz? Uzmanlar, bu durumun "Banksying'' işaretleri olabileceğini belirterek uyarıyor.
İlişki uzmanı Amy Chan, USA Today’e yaptığı açıklamada, “Banksying'e, flört uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte daha sık başvurulmaya başlandı. Ayrılmak isteyen kişi, bu süreci kendi içinde sessizce yaşayıp partnerine son anda bildiriyor. Bu da karşı taraf için büyük bir şok ve yıkım yaratıyor'' ifadelerini kullandı.