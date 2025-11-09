İlişkilerin görünmez zemini: Güven duygusu

Bazen güven çok hızlı kırılabilir ve yeniden inşa edilmesi zaman alabilir. Bu noktada üç durum ilişkilerin inşa sürecine destek olabilir: Dürüstlük, tutarlılık ve şeffaflık. Yani söylenen sözle yapılan davranışın uyumlu olması aslında karşılıklı güven duyulabilmesi için önem taşır. Tekrarlanan güvenli ve tutarlı deneyimler, ilişkimizde yıkılan zemini yeniden kurmamızı sağlayabilir.

KENDİMİZE DUYDUĞUMUZ GÜVEN

Güven duygusunu yalnızca başkalarından beklemek ve insan ilişkilerimizde deneyimlemek bizler için yeterli olmayabilir. Çünkü kendimize duyduğumuz güven de aynı derecede önem taşır. Hatta çevreyle kurduğumuz güvenli bağların tohumları da kendimizle olan ilişkimizde atılır. İçsel güvenimiz, dünyayla dengeli ve güvenli bir bağ kurmamızı destekler.

· Kendimize verdiğimiz sözleri tutmak,

· Hatalarımızı kabullenmek ve dönüştürmek,

· Zorlandığımızda yanımızda kalabilmek ve kendimize şefkatle yaklaşabilmek.