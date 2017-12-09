İlk bakışta yanıltan fotoğraflar (Photoshop yok)
Mükemmel bir fotoğrafçı olmayabilirsiniz ancak evren bazen unutulmaz kareyi yakalamanız için size yardımcı olur. İşte yer, zaman ve açı koşulunu yerine getiren ve ilk bakışta gözleri kandıran photoshop'suz fotoğraflar...
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