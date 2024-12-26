İlk buluşmada mutlaka dikkat etmeniz gerekenler: 9 madde ilişkinin bir sonraki adımını belirliyor

Hoşlandığınız kişiyle yaşayacağınız ilk buluşma son derece heyecan vericidir. İlk buluşmada tavırlarınızdan, konuşmanıza kadar her detay ilişkinin gidişatını belirler. Bu neden ilk buluşmalarda özenli olmak gerekir. Peki, ilk buluşmada dikkat etmeniz gereken kurallar nelerdir? İşte yanıtı.

İlk buluşmada mutlaka dikkat etmeniz gerekenler: 9 madde ilişkinin bir sonraki adımını belirliyor - 1

Sağlıklı ve güçlü bir ilişki kurmak için ilk buluşmada dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Çünkü, ilk buluşmalar her iki taraf içinde önemlidir ve ilişkinin bir sonraki adımını belirler. İlk buluşmada aklınızdan çıkmaması gereken 9 ipucunu listeledik.

1. NE İSTEDİĞİNİZ KONUSUNDA NET OLUN

Ne aradığını bilen ve bunu söylemekten korkmayan birinden daha çekici hiçbir şey yoktur. İster ciddi bir ilişki, ister sadece sıradan bir flört olsun, niyetleri konusunda açıktırlar. Burada tahmin oyunları yok, sadece saf, dürüst iletişim var.

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İlk buluşmada mutlaka dikkat etmeniz gerekenler: 9 madde ilişkinin bir sonraki adımını belirliyor - 2

2. SORUMLULUKLAR

Sorumluluk, duysuzu sizi her zaman bir adım daha öne taşır. Sorumluluk duygusu olan kişiler hata yaptıklarında (çünkü gerçekçi olalım, herkes yapar), birini veya bir şeyi suçlamak yerine hatalarını sahiplenirler. Samimi bir şekilde özür dilerlerse ve işleri düzeltmek için çaba gösterirlerse bonus puan kazanırsınız.

İlk buluşmada mutlaka dikkat etmeniz gerekenler: 9 madde ilişkinin bir sonraki adımını belirliyor - 3

3. SINIRLARA SAYGI GÖSTERİN

Sınırlarınıza soru sormadan saygı duyduklarında özel birini bulduğunuzu anlarsınız. Kişisel alana olan ihtiyacınız, bir şeyi henüz paylaşmama kararınız veya arkadaşlarınızla biraz zaman geçirmeye olan bağlılığınız olsun, onlar buna karşıdır. Sınırlar = saygı.

İlk buluşmada mutlaka dikkat etmeniz gerekenler: 9 madde ilişkinin bir sonraki adımını belirliyor - 4

4. KENDİNİZ OLMAYI UNUTMAYIN

Bu çok önemli. Eğer tuhaf, filtresiz benliğinizle ortaya çıkabiliyorsanız -hıçkırık kahkahalar, kötü saç günleri ve benzeri- yargılanma korkusu olmadan, bu büyük bir artıdır. Bu nedenle kendinizi asla gizlemeyin. Olduğunuz gibi görünün.

İlk buluşmada mutlaka dikkat etmeniz gerekenler: 9 madde ilişkinin bir sonraki adımını belirliyor - 5

5. DİNLEME

Burada aktif dinlemekten bahsediyoruz, sadece telefonlarında gezinirken başlarını sallamaktan değil. Onlarla birlikteyken, duyulduğunuzu ve değer verildiğinizi hissedersiniz. Takip soruları sorarlar, söylediğiniz küçük şeyleri hatırlarlar ve aklınızdan geçenleri gerçekten önemserler.

İlk buluşmada mutlaka dikkat etmeniz gerekenler: 9 madde ilişkinin bir sonraki adımını belirliyor - 6

6. HEDEFLER

İster bir maratona hazırlanıyor olun, ister bir iş kuruyor olun veya ekşi mayalı ekmek pişirme sanatında ustalaşıyor olun, yolun her adımında sizi desteklerler. Hırslarınızdan korkmazlar, aksine ilham alırlar. Takım çalışması hayalleri gerçeğe dönüştürür, değil mi?

İlk buluşmada mutlaka dikkat etmeniz gerekenler: 9 madde ilişkinin bir sonraki adımını belirliyor - 7

7. ÇATIŞMALARI DOĞRU BİR ŞEKİLDE YÖNETME

En sağlıklı ilişkilerde bile tartışma olur. Önemli olan bunların nasıl ele alındığıdır. Yeşil bayraklı bir partner, anlaşmazlıklara saygıyla ve bir çözüm bulmaya istekli bir şekilde yaklaşır. Bağırma maçları yok, pasif-agresif yorumlar yok—sadece işleri yoluna koyan iki yetişkin.

İlk buluşmada mutlaka dikkat etmeniz gerekenler: 9 madde ilişkinin bir sonraki adımını belirliyor - 8

8. BAŞKALARINA KARŞI DAVRANIŞLAR


Garsonlara, baristalara ve sokaktaki yabancılara nasıl davrandıklarına dikkat edin. Nezaket, karakterlerinin bir penceresidir. Karşılığında hiçbir şey sunamayan insanlara karşı sürekli olarak düşünceli ve anlayışlıysa, etrafınızda tutmaya değer birini bulmuşsunuz demektir.

İlk buluşmada mutlaka dikkat etmeniz gerekenler: 9 madde ilişkinin bir sonraki adımını belirliyor - 9

9. ESKİ SEVGİLİ KONUSU

Bu kulağa aşikar gelebilir, ancak şunu söylemekte fayda var: Bir ilişkiye hazırlar. Eski sevgililerine takılıp kalmıyorlar veya duygusal yakınlıktan kaçmıyorlar. Açık, savunmasızlar ve sizinle anlamlı bir şeyler inşa etmeye istekliler.
Kırmızı bayraklar sizi uzak durmanız konusunda uyarırken, yeşil bayraklar size eğilmeniz için onay verir. Bunlar sağlıklı ve mutlu bir ilişkinin temelidir. Bu yüzden, bir dahaki sefere flörtün vahşi dünyasına çıktığınızda, bu işaretlere dikkat edin. Sizi güvende, değerli ve kutlanmış hissettiren birini hak ediyorsunuz. İyi flörtler!

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