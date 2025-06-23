İlk buluşmadaki kırmızı bayraklar Genellikle göz ardı ediliyor
İlk buluşmalar, genelde iyi giyinme, dikkatli kelime tercihleri ve etkileyici olmak üzerine kurulu bir sahne performansını andırır. Şakalar, yemekler ve kişisel anılar arasında herkes iyi bir izlenim bırakmaya çalışır. Ancak bu süreçte dikkatlerden kaçabilecek, gelecekte ilişkiye dair risk sinyalleri veren ince “kırmızı bayraklar” bulunabilir. Uzmanlara göre bu işaretler, iyi bir ilk izlenimin altında saklı ilişki dinamiklerine dair kritik ipuçlarını sunabilir.
SÜREKLİ KENDİNDEN BAHSETMEK
İlk buluşmalarda herkes kendisini tanıtmaya çalışabilir, ancak sohbetin tümü tek bir kişi etrafında dönüyorsa bu dikkat gerektiren bir durum. Eğer karşı taraf sizinle ilgilenmek yerine yalnızca kendisini anlatıyorsa, gelecekte ilişkiye dair karşılıklı bir iletişimin eksik kalacağına işaret edebilir.