İlk buluşmayı sıkıcılıktan çıkaracak 14 fikir

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 07:30
İlk buluşma herkes için heyecanlı ve bir o kadar da riskli. Flört ettiğiniz kişinin davranışları, sohbeti, enerjisi ve size yaklaşımı ilk izlenimlerinizi oluşturur. Hatta bu görüşme, belki de uzun bir beraberliğe adım atacağınız kişiyi bulmanızı sağlayabilir. İlk görüşmeler, genel olarak sakin ve kısa geçse de, bu şansı iyi kullanmakta fayda var. Bu önemli günü, günlük hayatta yaptığınız sıradan ve sıkıcı aktivitelerle karıştırmayın. İkinizin de keyif alacağı farklı bir etkinlik, ilişkinizin gidişatını olumlu etkileyecek ve sizi birbirinize daha çok yakınlaştıracak. İşte ilk buluşmanızı sıkıcılıktan uzaklaştıracak öneriler...
İlişki koçu Marisa T. Cohen, ilk buluşmada çiftlerin yalnızca akşam yemeği ve bir şeyler içmek için dışarı çıkmasının etkili olmadığını söylüyor. Cohen, “Gürültülü ve kalabalık bir yerdeyseniz, bu kişiden hoşlanıp hoşlanmadığınızı yeterince anlayamayabilirsiniz” diyor. Siz de ilk buluşmanızı açık havada yürüyüş yaparak değenlendirebilirsiniz. Bu hem zihninizi hem de bedeninizi dinlendirecek. Sakinlik, karşınızdaki insanı daha iyi tanımanızı sağlayacak. Yürüyüşünüzü kahve molası vererek renklendirmeyi de unutmayın.
Kulağa ilk başta garip gelse de ilk buluşmada sevdiğiniz bir takımın maçına gitmek oldukça iyi bir fikir. Düşünsenize, ortamın enerjisi sizin de adrenalinizi yükseltecek ve birbirinize karşı daha rahat olabileceksiniz. Enerjinizi yükseltecek bir ilk buluşma sizi kesinlikle pişman etmez.
Bu fikir size oldukça ilginç gelebilir, ancak ilk buluşmada korku evi ya da oyun evi fikri, kabul edin iki taraf için de heyecan verici. Daha önce hiç korku evi deneyiminiz olmadıysa işte size fırsat. Korku evinde ilginizi çekecek bir oyun seçin ve ilk buluşmanızı gerçekleştirin.
Sıcak bir yaz gecesi, açık havada sevdiğiniz bir müzisyeni ya da grubu dinlediğinizi hayal edin. Canlı müzik eşliğinde yapacağınız ilk buluşma, romantik ve unutulmaz olacak. Rahat bir atmosferde olacağınız için, flört ettiğiniz kişiyle daha rahat sohbet edebilir, keyifli bir akşam geçirebilirsiniz.
İlk buluşmada genellikle yemek yerine kahve programı yapılır. Ancak şık bir restoranda yiyeceğiniz akşam yemeği karşınızdaki kişiyi tanımanız açısından daha iyidir. Flört ettiğiniz kişiye, günlük rutinlerinizi anlatabilir, yaşam amaçlarınızdan ve hedeflerinizden bahsedebilirsiniz.
Yeşili, doğayı ve canlıları seven bir ikiliyseniz, ilk buluşma için botanik bahçesi fikri keyifli olabilir. Rengarenk çiçek ve bitkilerin enerjisiyle, tüm bedeninizi rahatlatın ve huzurlu birkaç saat geçirin.
İlk buluşmanızı şehrin uzağında piknik yaparak geçirmeye ne dersiniz? Şehir dışına çıkın demiyoruz, ancak şehrin kaosundan ve gürültüsünden biraz da olsa uzaklaşarak, yeni başlangıçlara adım atabilirsiniz. Yeşillikler içinde piknik yapın ve bisiklete binin. Bugünü en huzurlu şekilde geçireceğinizden emin olabilirsiniz.
Başkalarının önünde şarkı söyleme fikri sizi korkutabilir ancak cesaretinizi toplayın ve o sahneye çıkıp en sevdiğiniz şarkıyı söyleyin. Böyle bir ilk buluşma hem eğlenceli hem de özel olacak.
İlk buluşmanızı sahil kenarında planlamaya ne dersiniz? Kapalı bir mekanda olmak yerine, deniz havası alarak yürüyüş yapabilir, sahil kenarında kahve içebilirsiniz. Tercihen sevdiğiniz bir kafede oturun, sohbet edin ve hoşlandığınız kişiyi daha iyi tanıyın.
Yalnızca birkaç saatlik yemek atölyeleri olduğunu biliyor muydunuz? Eğer yemekle ve mutfakla arası iyi bir ikiliyseniz, bu kısa yemek atölyeleri tam size göre. Birlikte yeni lezzetler ve tarifler keşfederken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.
Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak gibisi yok. İlk buluşma stresini güzel ve sakin bir kahvaltıyla atmaya ne dersiniz? Uzun süren bir kahvaltı, yani brunch, size birbirinizi daha iyi tanıma fırsatı verir.
Okuma ve öğrenme meraklısıysanız inanılmaz huzurlu bir ilk buluşma sizi bekliyor. Şehirde gizli kalan ve henüz keşfetmediğiniz birçok kitapçı olduğuna eminiz. Üstelik bu, yakınınızdaki bir sahilde ya da şehrin eski bir semtinde olabilir. Bol bol kitap konuşacağınız bir ilk buluşma ruhunuza iyi gelecek.
Flört ettiğiniz kişiyle güzel bir kahve muhabbeti sonrası sergi ya da müze gezmeye ne dersiniz? Birbirinizin zevklerini, bakış açılarını ve fikirlerini daha iyi öğrenmenizi sağlayacak bu buluşma, asla sıradan bir ilk buluşma olmayacak.
Deniz havasını seven bir ikili için, ilk buluşmayı teknede yapmak keyifli olacaktır. Minik bir tekne kiralayarak açılın ve keyifle sohbet edeceğiniz bir akşam geçirin.