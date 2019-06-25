İlk siyahi, transseksüel ve engelli model dergi kapağında
ntv.com.tr
Aaron Philip, ses getiren kapaklarıyla ünlü Paper Magazine'in kapak yıldızı olan ilk siyahi, transseksüel ve engelli model olarak tarihe geçti.
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Aaron Philip, büyük bir derginin kapak yıldızı olan ilk siyahi, transseksüel ve engelli model olarak tarihe geçti.
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“Serebral palsi” (doğum öncesi, sonrası ve sırasında oluşan beyin hasarı ya da hastalıkları sonucu oluşan, ilerleyici olmayan hareket ve duruş bozukluğu) hastalığıyla doğan 18 yaşındaki Antiguanlı model, Paper Magazine’in kapağında yer aldı.
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Eylül 2018’de Elite Model adlı menajerlik şirketiyle anlaşarak modellikte tarih yazan Philip, sosyal medyada da bir fenomen.
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Philip, “Moda endüstrisi sadece tek bir tip vücut modelini tanıyordu ve uzun zamandır tek bir tip vücut kabul ediliyordu. Ama şimdi biz sektöre giriyoruz. Bu iklimde, tüm vücut tipleri öne çıkmak ve takdir edilmek istiyor. Sadece takdir edilmek değil, aynı zamanda arzu edilebilir ve kabul edilebilir de olmak istiyor” dedi.
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Philip, ana akım moda dünyasında daha önce benzeri görülmemiş bir güç elde etti. Kendisini bir aktivist olarak tanımlamasa da Philip’in moda endüstrisinde sesini duyurması konusunda beklentiler yüksek.
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Philip, “Moda dünyasında hala engelli insanlar daha az görünür ve daha az dikkat çekici. Ben, Jillian Mercado’dan sonra, moda sektöründeki iki engelli modelden biriyim artık” dedi.
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7Philip ayrıca, “Sesini yükseltebilecek çok fazla ses olduğunda, sesini yükseltmek marjinalleşmiş bir kimsenin sorumluluğu olmamalıdır” ifadesini kullandı.
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“Sesimi, sadece olmamız gereken yere gitmenin yolu olarak yükselteceğim” diyen Philip, “Bunu benim pozisyonumdaki diğer kızların yapmak zorunda kalmaması umuduyla yapacağım. Diğer kızlar sadece yaşayabilir ve işlerini yapabilirler” şeklinde konuştu.
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