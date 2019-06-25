İlk siyahi, transseksüel ve engelli model dergi kapağında

Philip, “Moda endüstrisi sadece tek bir tip vücut modelini tanıyordu ve uzun zamandır tek bir tip vücut kabul ediliyordu. Ama şimdi biz sektöre giriyoruz. Bu iklimde, tüm vücut tipleri öne çıkmak ve takdir edilmek istiyor. Sadece takdir edilmek değil, aynı zamanda arzu edilebilir ve kabul edilebilir de olmak istiyor” dedi.