İlker Kaleli ile Sıla'dan karşılıklı ilk fotoğraflar

Birlikte oldukları iddiaları ortaya atılan Sıla ile oyuncu İlker Kaleli'den karşılıklı ilk fotoğraflar geldi. Sıla, "Canımın canısın" derken, Kaleli ise, "Gelirmiş kalbin en kıymet köşesine" ifadelerini kullandı.

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26.05.2021 - 09:42

Birliktelik iddialarıyla gündeme gelen ancak yanyana kareleri olmayan İlker Kaleli ile Sıla karşılıklı ilk fotoğraflarını yayınladı.







Geçtiğimiz günlerde Sıla'nın Bodrum'daki villasında görüntülenen İlker Kaleli, sevgilisiyle fotoğrafını, "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaştı.







Sıla ise yaptığı paylaşıma "Diyecek afili söz çok ;fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" notunu düştü.







İddiaya göre ikili tatillerini Bodrum'da sürdürmeye devam ediyor.







Sıla, şef Hazer Amani'den boşanırken Kaleli ise son olarak Burçin Terzioğlu ve Biran Damla Yılmaz ile birliktelikleriyle gündeme gelmişti.

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